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شركة سيارات تسحب إعلانا بطله عمرو دياب بعد اتهامات بالترويج للتحرش

عمرو دياب
المغني المصري عمرو دياب (فيسبوك)
30/12/2021-|آخر تحديث: 30/12/202109:42 PM (مكة المكرمة)

سحبت شركة “سيتروين” المصنعة للسيارات، اليوم الخميس، إعلانا بطله المغني المصري الشهير عمرو دياب بعد اتهامات بالترويج للتحرش بالنساء.

وقالت الشركة في بيان “نقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد” الذي جاء ضمن الإعلان، مضيفة أنها “لا تتسامح مع التحرش بأشكاله كافة”.

وذكر البيان أن المشهد يسلط الضوء على خاصية جديدة في الطراز الجديد من سياراتها.

وأثار الإعلان الترويجي الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر المغني في أحد المشاهد وهو يلتقط صورة لشابة تمر أمام سيارته مستخدما كاميرا مدمجة في المرآة الأمامية لهذا الطراز الجديد من السيارات.

وفي هذا المقطع، يظهر جلياً أن المرأة الشابة لم تعط موافقتها على التقاط صورة لها، لكن ذلك لم يمنع المغني من الابتسام خلال النظر إلى الصورة التي التقطها خلسة، ثم دعوة الشابة إلى مرافقته في نزهة داخل السيارة الجديدة.

وعبر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رفضهم للإعلان وأبدوا استغرابهم من عدم ملاحظة أحد في الشركة لهذا الأمر.

وعقب قرار الشركة، انتقد مستخدمون لمواقع التواصل ما اعتبروه صمت عمرو دياب حيال المسألة، وطالبوه بالاعتذار عن مشاركته في الإعلان.

وشددت السلطات المصرية، مؤخرا، عقوبة التحرش الجنسي وغيرت تصنيفه القانوني من “جنحة” إلى “جناية”، وأصبحت عقوبة التحرش الحبس لمدد تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام وغرامة مالية ضخمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات