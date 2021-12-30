شركة سيارات تسحب إعلانا بطله عمرو دياب بعد اتهامات بالترويج للتحرش

سحبت شركة “سيتروين” المصنعة للسيارات، اليوم الخميس، إعلانا بطله المغني المصري الشهير عمرو دياب بعد اتهامات بالترويج للتحرش بالنساء.

وقالت الشركة في بيان “نقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد” الذي جاء ضمن الإعلان، مضيفة أنها “لا تتسامح مع التحرش بأشكاله كافة”.

وذكر البيان أن المشهد يسلط الضوء على خاصية جديدة في الطراز الجديد من سياراتها.

وأثار الإعلان الترويجي الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر المغني في أحد المشاهد وهو يلتقط صورة لشابة تمر أمام سيارته مستخدما كاميرا مدمجة في المرآة الأمامية لهذا الطراز الجديد من السيارات.

وفي هذا المقطع، يظهر جلياً أن المرأة الشابة لم تعط موافقتها على التقاط صورة لها، لكن ذلك لم يمنع المغني من الابتسام خلال النظر إلى الصورة التي التقطها خلسة، ثم دعوة الشابة إلى مرافقته في نزهة داخل السيارة الجديدة.

وعبر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رفضهم للإعلان وأبدوا استغرابهم من عدم ملاحظة أحد في الشركة لهذا الأمر.

بتعلموا الناس ايه بالظبط في بلد في بلد فيها اعلي نسبة متحرشين في العالم لما تعملوا اعلان ، مشترك فيه للأسف فنان شهير في سقطة لا تغتفر ، بيصور بنت بتعدي في الشارع من غير علمها من جوه عربية عشان عجبته ،وإن دي ميزة العربية اللي تحفز الناس تشتريها ! وانت فين يا نقيب الإخلاق والقيم! — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) December 29, 2021

المشهد بالفعل كان سلبي مش "تفسيره" اللي كان سلبي؛ والاعتذار عشان الفكرة والمشهد كانوا غلط مش عشان "البعض اعتبره غير لائق" أو عشان "شعروا بإستياء". أياً كان المهم انه اتشال.. شكرًا للناس اللي ما تقبلتش أنها تشوف إعلان بالشكل ده. pic.twitter.com/UkH5U3f6k8 — Speak Up (@SpeakUp_00) December 29, 2021

المؤلم في إعلان عمرو دياب أن الطاقم كله لم يدرك الخطأ في الإعلان، تصوير الفتيات في الشوارع بلا استئذان لم يجد من يعترض عليه من طاقم العمل. ..هذا أمر محزن — Amal Alharithiأمل الحارثي (@arabwomanmag) December 27, 2021

وعقب قرار الشركة، انتقد مستخدمون لمواقع التواصل ما اعتبروه صمت عمرو دياب حيال المسألة، وطالبوه بالاعتذار عن مشاركته في الإعلان.

إعلان ستروين الجديد لعمرو دياب- إعلان سئ-

اينعم بيروج للسياره ولكن بيروج لاشياء سيئه كثير

كنت أتمني فنان ذي عمرو دياب يخلي باله من التفاصيل دي- — Abdel Hamid Ahmed Hamdy (@ahamdyos) December 27, 2021

وشددت السلطات المصرية، مؤخرا، عقوبة التحرش الجنسي وغيرت تصنيفه القانوني من “جنحة” إلى “جناية”، وأصبحت عقوبة التحرش الحبس لمدد تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام وغرامة مالية ضخمة.