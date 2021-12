إنستغرام يعتزم زيادة دخل صناع المحتوى في عام 2022

قال آدم موسيري الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام إن التطبيق يعتزم التركيز بشكل أكبر على صناع المحتوى ومضاعفة ميزانية مقاطع الفيديو في 2022.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، أن الشفافية في إنشاء مقاطع الفيديو و(ريلز)، هو الاتجاه الذي يريد إنستغرام أن يسلكه في الأشهر المقبلة، موضحًا “سيتعين علينا إعادة التفكير في ماهية إنستغرام، لأن العالم يتغير بسرعة وعلينا أن نتغير معه”.

وذكر موسيري بأن التطبيق سيدمج جميع مقاطع الفيديو بتنسيق (ريلز) وهو ما سيجعله منافسا لتطبيق تيك توك.

2022 Priorities 📝

This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.

Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

