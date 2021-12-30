البحرية الأمريكية تضبط 400 كيلوغرام من الهيروين في بحر العرب (صور)

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، ضبط حوالي 400 كيلوغرام من الهيرويين على متن سفينة صيد في بحر العرب.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس في بيان إن السفينة التي تم ضبطها، في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، “لم تكن ترفع راية أي بلد”.

وقدر البيان قيمة المخدرات المضبوطة بنحو أربعة ملايين دولار.

USCG personnel embarked aboard USS Tempest and USS Typhoon seized 385 kg of heroin worth approximately $4 million from a stateless fishing vessel in the Arabian Sea, Dec. 27. Read more ⬇️https://t.co/dksQBRsQ2A — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 30, 2021

(البحرية الأمريكية)

USCG personnel embarked aboard USS Tempest and USS Typhoon seized 385 kg of heroin worth approximately $4 million from a stateless fishing vessel in the Arabian Sea, Dec. 27. Read more ⬇️https://t.co/dksQBRsQ2A — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 30, 2021

وأوضح أن سفينتين تابعتين للأسطول ضبطتا المخدرات بينما كانتا تقوم بدورية “للتحقق من راية السفينة بموجب القانون الدولي” ضمن منطقة عمل تحالف دولي مكون من 34 دولة لمكافحة الأنشطة غير القانونية في البحار.

(البحرية الأمريكية)

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية أتلفت المخدرات في عرض البحر وأطلقت السفينة وطاقمها المؤلف من تسعة أفراد، والذين قالوا إنهم “مواطنون إيرانيون”.

(البحرية الأمريكية)

وأعلنت البحرية الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن ضبط 1400 بندقية هجومية وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران بحسب قولها.

وقدرت قيمة مضبوطات “قوّة الواجب المختلطة 150” من المخدرات عام 2021 بأكثر من 193 مليون دولار، وهي قيمة إجمالية أعلى من المجموع التراكمي المسجل خلال السنوات الأربع الماضية، وفق البحرية الأمريكية.