البحرية الأمريكية تضبط 400 كيلوغرام من الهيروين في بحر العرب (صور)

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، ضبط حوالي 400 كيلوغرام من الهيرويين على متن سفينة صيد في بحر العرب.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس في بيان إن السفينة التي تم ضبطها، في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، “لم تكن ترفع راية أي بلد”.

وقدر البيان قيمة المخدرات المضبوطة بنحو أربعة ملايين دولار.

USCG personnel embarked aboard USS Tempest and USS Typhoon seized 385 kg of heroin worth approximately $4 million from a stateless fishing vessel in the Arabian Sea, Dec. 27.

Read more ⬇️https://t.co/dksQBRsQ2A

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 30, 2021