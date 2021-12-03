تفاعل فلسطينيون في قطاع غزة بصورة ملفتة مع مسير “أهل القرآن” عقب إتمام عدد من الأطفال حفظ القرآن الكريم، وتجوالهم في شوارع القطاع رافعين مصاحفهم.
مقطع مؤثر لطفل من غزة يبكي احتفالا بإتمامه حفظ القرآن الكريم (فيديو)
3/12/2021
تداول مستخدمون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل من غزة يحتفل بإتمامه حفظ القرآن الكريم في مشهد مؤثر.
ويظهر الطفل عبد الله الهمص وهو يقرأ خواتيم سورة البقرة قبل أن ينهمر بالبكاء متأثرا بما أنجزه.
وسجد عبد الله ووالده سجدة شكر لله على إتمام حفظ القرآن الكريم، قبل أن يوجه شكره لعائلته على ما قاموا به لحثه على حفظ القرآن الكريم كاملا.
وقال عبد الله إن حفظ القرآن الكريم كان أكبر أمنياته.
تداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو لطفل من #غزة يحتفل بإتمامه حفظ القرآن الكريم في مشهد مؤثر وهو يذرف الدموع ولا يستطيع تمالك نفسه من الفرحة.#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/22jbWUU1sA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021
المصدر : الجزيرة مباشر