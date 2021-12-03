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منوعات|قطاع غزة

مقطع مؤثر لطفل من غزة يبكي احتفالا بإتمامه حفظ القرآن الكريم (فيديو)

(فيسبوك)
3/12/2021

تداول مستخدمون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل من غزة يحتفل بإتمامه حفظ القرآن الكريم في مشهد مؤثر.

ويظهر الطفل عبد الله الهمص وهو يقرأ خواتيم سورة البقرة قبل أن ينهمر بالبكاء متأثرا بما أنجزه.

وسجد عبد الله ووالده سجدة شكر لله على إتمام حفظ القرآن الكريم، قبل أن يوجه شكره لعائلته على ما قاموا به لحثه على حفظ القرآن الكريم كاملا.

وقال عبد الله إن حفظ القرآن الكريم كان أكبر أمنياته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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