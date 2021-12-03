مدرّس حاسوب في قطاع غزة يبتكر روبوتًا تعليميًّا للطلبة (فيديو)

ابتكر مدرّس مادّة العلوم الهندسية بإحدى مدارس قطاع غزة روبوتًا للمساعدة في العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.

يقول حسن الغزّي صاحب الابتكار “المدرسة تستخدم منهجية (STEAM) المُطبّقة عالميًّا، التي تسعى لتعزيز الابتكار عند الطلاب، وانبثق منها مادّة العلوم الهندسية التي تركّز على إثراء معلومات الطالب من الجوانب التقنية في مجال الإلكترونيات والميكانيكا”.

وأضاف “شخصية مستر روبوت الافتراضية تُستخدم في مسارين، أحدهما مساعدة المدرّس في العملية التعليمية، والمسار الثاني كونه صديقًا للطلاب، فهو من حيث الحجم قريب لحجم الطلاب، وبالتالي يتعاملون معه كصديق، ونخلق حالة من التناغم بين الطالب والمادّة عن طريق هذه الشخصية الافتراضية”.

معلم فلسطيني يبهج طلاب مدرسته بصنعه "مستر روبوت" خلال أسبوع واحد pic.twitter.com/kCQGsqdmzi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021

وحول تفاعل الطلاب مع الروبوت التعليمي، قال الغزّي “وجدنا اهتمامًا عاليًا من الطلاب وتفاعلًا كبيرًا أمكن من خلاله تحفيزهم على معرفة مكوّنات الروبوت الداخلية وكيفية صناعته، وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم لإنتاج نماذج متنوّعة منه، كما حفّزهم هذا على أن يسألوا أكثر وشجّعهم على البحث العلمي”.

وعن التحدّيات التي واجهت الفكرة، قال الغزّي “كان أمامنا تحدّيات منها الحاجة إلى العديد من الأنظمة التكنولوجية الموجودة داخل الروبوت، وندرة وشح القطع الإلكترونية، وهذا كان تحدّيًا كبيرًا لنا، لكنه كان فرصة لتدريب الطلاب على كيفية حل المشكلات ومواجهة التحدّيات”.

وختم الغزّي حديثه، قائلًا “أوجّه رسالة إلى الآباء وأولياء الأمور أن يعملوا على خلق بيئة مناسبة للطلاب للابتكار وتعزيز المهارات، حيث يكونون في هذه السن المُبكّرة لديهم شغف كبير لصناعة فرق حقيقي”.