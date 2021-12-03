تمايلت مثل الأشجار.. مئذنة مسجد في تركيا تصمد أمام الرياح العاتية (فيديو)

أثار مشهد تمايل مئذنة مسجد في تركيا استغراب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ودهشتهم.

وأظهر مقطع مُصوّر مئذنة أحد مساجد قرية (كارا شورتلان) التابعة لمدينة (دوزجه)، وهي تتمايل بشدة نتيجة العواصف التي ضربت غربي تركيا، وتسبّبت في مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، بجانب الخسائر المادّية الضخمة.

ونقلت صحيفة (صباح) التركية أن الرياح العاتية تسبّبت في اهتزاز مئذنة مسجد وانهيار سقف سكن طلابي وسقوط العديد من الأشجار، إلى جانب تطاير أسطح المنازل، جرّاء العاصفة (لودوس) التي بلغت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة.

تحدت العاصفة.. مئذنة مسجد تتمايل كالأشجار ولم تنكسر رغم الرياح العاتية 🕌 pic.twitter.com/0Zcbmrzy23 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021

وأظهر المقطع المُصوّر المئذنة وهي تتمايل ببطء وتكاد تسقط، كما أظهر الفيديو تطاير الأشجار حولها وقد اقتلعتها الرياح الشديدة من جذورها.

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أن الأضرار الناجمة عن العاصفة، التي بدأت صباح الاثنين الماضي في أحياء إسطنبول، تضمّنت تطاير 528 سقف بناء، وسقوط 839 شجرة، و44 إشارة ولوحة مرورية، وتضرّر 39 مركبة، وانهيار 12 جدارًا استناديًا وطريقًا.

وقال مدير فرع الإدارة بولاية إسطنبول (غوكهان يلماز) إن فرق الطوارئ تدخّلت في 1426 حادثة.