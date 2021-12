شاهد: رماد البركان يطمر المنازل في جزيرة لا بالما الإسبانية

خلّف بركان (كومبري فييخا) في جزيرة (لا بالما) الإسبانية أكوامًا من الرماد طمرت المنازل.

وأظهر مقطع مُصوّر كيف دفن الرماد منازل الجزيرة، بعد استمرار البركان في الثوران أكثر من شهرين.

وشكّل البركان، الأحد الماضي، فوّهة جديدة زاد عبرها تدفّق الحمم البركانية.

وقالت السلطات المحلية، آنذاك، إن النشاط البركاني لا يُظهر أي علامة على التراجع منذ اندلاعه في 19 سبتمبر/ أيلول.

واشتد عنف الثوران البركاني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تكرّر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع كيلومترات في السماء.

وكان معهد العلوم البركانية في جزر الكناري (إنفولكان) قد نشر الأسبوع الماضي، مقطعًا مُصوّرًا بدت فيه الحمم أشبه بتسونامي أمواج من النيران تتجه من البركان صوب شاطئ بحري.

وتسبّبت الحمم البركانية في إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وألحقت أضرارًا بمئات المنازل.

وأتى تدفّق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.

وأجبر البركان أكثر من 8 آلاف شخص على الفرار من منازلهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بينما أتت الحمم على أكثر من ألف و73 هكتارًا، ودمّرت أكثر من ألفين و700 مبنى.

