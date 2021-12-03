ردة فعل سريعة تنقذ شخصين من موت محقق (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة نجاة شرطي وشخص آخر بجانبه من الموت نتيجة لرد فعلهما السريع.

ويظهر المقطع الشرطي وهو يقف بجوار سائق كان يحاول تغيير إطار سيارته، التي توقفت على طريق سريع في ولاية إيداهو الأمريكية.

وفجأة تصدم شاحنة بيضاء سيارة الرجل الذي قفز في أجزاء من الثانية ليجلس فوق السور الخرساني الذي يفصل اتجاهي الطريق، فيما كانت قفزة الشرطي قوية ليسقط في الناحية الثانية من الطريق على ظهره.

وأدت قوة الصدمة إلى تحرك السيارة لعدة أمتار إلى الأمام.

وقالت شرطة الولاية إنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى حيث تلقي العلاج من إصابات بسيطة لحقت به جراء الحادث قبل أن يخرج، فيما لم يصب سائق السيارة بأية جروح.

وذكرت أن التحقيق المبدئي كشف عن أن اصطدام الشاحنة بالسيارة تسبب في ستة حوادث تصادم على الطريق.