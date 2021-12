رجل يحاول أخذ لقاح كورونا على ذراع اصطناعية.. ما السبب؟

حاول رجل إيطالي خداع ممرضة تتولى مسؤولية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بارتداء ذراع مزيف من السيليكون سعيًا منه للحصول على شهادة التطعيم دون تلقي اللقاح.

واكتشفت الممرضة فيليبا بوا خدعة الرجل وهي على وشك منحه جرعة اللقاح في إحدى عيادات التطعيم الخاصة بمدنية بييلا شمالي إيطاليا.

“Man goes to vaccine hub with a fake silicon arm to obtain the #VaccinePassports Nurse finds out and denounces him” Hey world, try to do better now. #italy #vaccine pic.twitter.com/lkf4znn2Vv

وقالت الممرضة في تصريحات صحفية إنها “لاحظت شيئا غير طبيعي” أثناء محاولتها الإمساك بالذراع لتطعيم الرجل، حسبما نقلت شبكة (سي. إن. إن).

وأضافت فيليبا “كان لون الجلد غير طبيعي، أفتح بكثير مقارنة باليدين أو وجه المريض”.

بيد أنها بعد الفحص أدركت أن الذراع كانت مزيفة ومصنوعة من السيليكون.

وتابعت فيليبا “شعرت في البداية بالأسف تجاه الرجل ظننت أن لديه طرفا اصطناعيا، لكنه اعترف بعد ذلك أنه كان يرتدي ذراعا مزيفا عن قصد لتجنب تلقي اللقاح”.

وأشارت فيليبا إلى أنها “تفاجأت في البداية لكنها شعرت بعد ذلك بالغضب والإهانة المهنية”.

Well… here's a new one:

Italian man uses fake silicon arm to try and get vaccine certificate… without getting vaccinated

(yes, this really happened in northern Italy)

— Ana Cabrera (@AnaCabrera) December 3, 2021