بالتحية العسكرية.. هكذا كرمت تلميذات في “حفل مؤثر” مسؤولة النظافة بالمدرسة (فيديو)

فاجأت تلميذات مدرسة (عمر العالول) في مدينة نابلس الفلسطينية (أم فادي) المسؤولة عن النظافة في المؤسسة التعليمية.

ونظمت التلميذات والمدرسات حفلا تكريميا لأم فادي في آخر يوم لها بالمدرسة بعد تقاعدها من العمل.

في مشهد مؤثر.. مدرسة عمر العالول في مدينة #نابلس تكرم "أم فادي" مسؤولة النظافة بالمدرسة في يوم تقاعدها المصدر: مدرسة عمر العالول الأساسية للبنات – فيسبوك pic.twitter.com/DCP4XMf9Jv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021

وزينت التلميذات أرجاء المدرسة ببالونات ملونة، وفي ممر شرفي شكلنه ارتقت أم فادي إلى المنصة وسط التحايا العسكرية.

على أنغام أغنية تقول كلماتها (كل عام وأنت أجمل الناس) أطفأت أم فادي شمعة تقاعدها من العمل في مدرسة العالول.

وقدمت مديرة المدرسة لأم فادي هدية التقاعد في تحت تصفيق التلميذات.

بدت أم فادي متأثرة فيما تلقت هدايا من التلميذات والتهاني وتمنت لها زميلاتها العمر المديد، كما حضرت بعض الأمهات حفل التكريم.