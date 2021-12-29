نجا دون إصابة.. شرطي أمريكي يتفادى ببراعة هجوم مباغت من ثور هائج (فيديو)

في حركة يحسده عليها أي مصارع ثيران، أفلت ضابط شرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من هجوم لثور هائج ونجا دون إصابة.

واستطاع الضابط (برات) النجاة بمهارة وتفادى الهجوم المباغت عليه من قبل ثور في واد تغمره الثلوج.

والتقطت المواجهة بأكملها بواسطة كاميرا السيارة الخاصة بدورية الشرطة.

بعد تفادي الثور، شوهِد الضابط وهو يتنفس الصعداء عائدا إلى سيارته.

وتتعامل دوريات الطرق في (سوانزفيل) في كاليفورنيا مع مكالمات متعلقة بحيوانات المزارع الكبيرة التي تتجول على الطرق السريعة.