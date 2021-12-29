“أمطار الخير” تهطل على الحرم المكي مع استمرار الطواف حول الكعبة (فيديو)
وثق رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهطول الأمطار على الحرم المكي الشريف مساء أمس الثلاثاء.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف حول الكعبة في ساحة الحرم المكي.
#مكه_الان
أمطار الخير 🕋🤲
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 28, 2021
وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها خلال هطول الأمطار أمس على المسجد الحرام.
مُطرنا بفضل الله ورحمته.#المسجد_الحرام #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/TU74HeFMgb
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 28, 2021
وأوضح وكيل الرئيس العام محمد بن مصلح الجابري، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور توقف الأمطار، وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على البيت العتيق.
أمطار #مكه قبل قليل ..
اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به..#مكة_المكرمة pic.twitter.com/A2ppDjwKEd
— عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) December 28, 2021
كما قامت الرئاسة بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 470 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.
عُمرة وأمطار وأجواء باردة وسعادة لاتوصف#الحرم_المكي #المسجد_الحرام #أمطار #مكة #امطار_مكه #مكه_الان #Mecca pic.twitter.com/cTqXievHYE
— ابراهيم الحذيفي (@Ibrahimalhodifi) December 28, 2021
وتم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية.
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل جهودها المكثفة لإزالة آثار الأمطارhttps://t.co/TWqIXlq6Tz#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/3gkz4j8gIL
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 28, 2021