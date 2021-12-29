“أمطار الخير” تهطل على الحرم المكي مع استمرار الطواف حول الكعبة (فيديو)

وثق رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهطول الأمطار على الحرم المكي الشريف مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف حول الكعبة في ساحة الحرم المكي.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها خلال هطول الأمطار أمس على المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام محمد بن مصلح الجابري، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور توقف الأمطار، وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على البيت العتيق.

أمطار #مكه قبل قليل ..

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به..#مكة_المكرمة pic.twitter.com/A2ppDjwKEd — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) December 28, 2021

كما قامت الرئاسة بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 470 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وتم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية.