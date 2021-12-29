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“أمطار الخير” تهطل على الحرم المكي مع استمرار الطواف حول الكعبة (فيديو)

عمال يزيلون آثار الأمطار بالحرم المكي (مواقع التواصل)
29/12/2021-|آخر تحديث: 29/12/202103:18 PM (مكة المكرمة)

وثق رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهطول الأمطار على الحرم المكي الشريف مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار مع استمرار الطواف حول الكعبة في ساحة الحرم المكي.

 

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها خلال هطول الأمطار أمس على المسجد الحرام.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام محمد بن مصلح الجابري، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور توقف الأمطار، وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على البيت العتيق.

كما قامت الرئاسة بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 470 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وتم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل