بسبب قيود كورونا.. متهم يسلم نفسه للشرطة بعد الهرب 3 سنوات

سلم رجل صيني نفسه إلى الشرطة بعد رحلة هرب استمرت ثلاث سنوات لعدم قدرته على تحمل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة (بلومبيرغ) للأنباء عن تقرير نشرته شرطة مدينة هانجتشو عبر صفحتها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي أن الرجل (42 عاما) سلم نفسه لشرطة المدينة الواقعة في شرق الصين قبل أيام بعدما واجه قيودا مشددة على السفر لأنه ليس لديه الرمز الصحي الذي يثبت التطعيم ضد كورونا.

وذكر التقرير أن الرجل متورط في قضية ابتزاز وهرب من الشرطة منذ عام 2018، مضيفا أنه عانى من ضغوط نفسية متزايدة وتدهور في صحته بعد أن اختفى داخل مخبأ.

وأطلقت الصين آلية لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا في أنحاء البلاد في وقت مبكر من الوباء، وتواصل استخدام تدابير صارمة تشمل الفحوص الجماعية والتحكم في التحركات وعمليات إغلاق مستهدفة لاحتواء الفيروس.

كما لجأت حكومات محلية إلى “التشهير العلني” لمخالفي القيود المفروضة مما آثار انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر نظام “الرمز الصحي” المستند إلى البيانات والمثبت على الهواتف المحمولة للسكان ما إذا كان شخص ما معرضا لخطر الإصابة، وبالتالي لا يمكنه السفر عبر المناطق أو دخول الأماكن العامة.

وسجلت الصين، حتى أمس الثلاثاء، 101683 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 4636 وفاة.