المضبوطات “جميد بلدي”.. براءة مصنع جبن مصري من تهمة استخدام الطلاء في منتجاته

برّأت السلطات المصرية مصنع أجبان في مدينة المنوفية شمالي البلاد، اتهم “بالخطأ” بأنه يستخدم موادًا كيميائية خاصة بطلاء الجدران في صناعة منتجاته.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان، الثلاثاء، أن ما تم اكتشافه وضبطه في مصنع للجبن بمركز تلا بمحافظة المنوفية “ماهو إلا جميد بلدي يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة”.

بيان رسمي يكشف مفاجأة بشأن مصنع "جبن الطلاء" بالمنوفية

تسرعت صحفنا وتسرعنا معهم

فالجبن لم يكن جبن بل كان جميد بلدي

ولم يكن هناك ما يثبت بالتحليل المعملى وجود بويات طلاء الحوائط

يستهلك بمعظم القرى المصرية هذا ولا يتم تصدير المنتج الى اي دول خارج مصر https://t.co/b978YgVwx3 — Mohamed (@45mogaber) December 29, 2021

وقالت “اكتشفت الهيئة أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم (جميد بلدي) وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلب ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية”.

وأوضحت أن التحاليل المعملية أثبتت من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا يحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الجدران أو غيرها.

والطب البيطري، وتم إغلاقه. كذلك فإن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم " جميد بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية. — احمد فاروق مبروك (@H8Vk6IxTOHzdI6u) December 29, 2021

وتبيّن أيضًا ـوفقا للبيانـ من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين للوزارة المصرية المذكورة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء جدران هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

وشددت الهيئة على أن الجميد المضبوط “لم يتم تصديره إلى أي دولة ويستهلك محليًا” بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنتج “يصدر إلى الأردن وصاحب المصنع لا يحمل الجنسية المصرية”

تصحيح معلومة ، ورد قبل يومين إن مصنع #مصري لإنتاج مصري لمنتجات الألبان ينتج جبن ممزوج بالطلاء ، والصحيح أنه "جميد بلدي" كان يتم تصديره للخارج ، الجميد يستخدم في أكلة المنسف #الأردني ولا يدخل في المطبخ المصري . — محمد عزام (@azzm) December 20, 2021

وجاء اعتراف الهيئة وتبرئة المصنع بعد نحو أسبوع أو يزيد قليلًا من إعلان مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية ضبط مصنع ينتج الجبن باستخدام معجون دهانات الجدران ومواد أخرى فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي وذلك خلال حملة موسعة لرصد المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

فعلا كامك مضبوط

انا سمعت انه اردني من تويتر ولكن راجعت كل الاخبار واليو تيوب ولم يذكر اي منهم حتى اسمهم.. وده شيء مثير للتساؤل.. ولم يذكر سوى هرب المدير المسؤل دون ذكر اسمه ولكن قيل ان نوع الجبن جميد بلدي مما يستخدم في عمل المنسف الأردني الشهير

ونفت الأردن استيراد جميد غير مرخص — حكاية شعب وجيش (@mamasosy) December 25, 2021

المضبوطات الخاطئة

وتنوعت المضبوطات التي صادرتها أجهزة الرقابة على الأغذية في مصر، في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بين أكثر من 40 ألف قطعة جبن تزن نحو 14 طنا إضافة إلى 370 كرتونة جبن بإجمالي 5500 كيلوغرام قال المسؤولون إنها “غير صالحة للاستهلاك الآدمي” إلى جانب 5 جوالات من المعجون الذي يوضع على الجدران قبل عملية الطلاء.

وفي السياق، اكتنف الغموض مصير صاحب المصنع حيث لم يشر بيان الأجهزة الرقابية إلى أية تفاصيل تخص شخصه أو احتجازه من عدمه في ظل تداول أنباء حول فشل رجال الأمن في القبض عليه خلال هروبه من المصنع.

ويصنع الجميد المشهور بالمطبخ الشامي على شكل كرات جامدة ويُعاد استخدامه بفرك الكرات ووضعها في الماء عند الرغبة في تحويلها لسائل مرة أخرى.

وتتركز محلات بيعه في مصر بالمناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من العرب خصوصًا السوريين كمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة.

تصحيح معلومة ، ورد قبل يومين إن مصنع #مصري لإنتاج مصري لمنتجات الألبان ينتج جبن ممزوج بالطلاء ، والصحيح أنه "جميد بلدي" كان يتم تصديره للخارج ، الجميد يستخدم في أكلة المنسف #الأردني ولا يدخل في المطبخ المصري . — محمد عزام (@azzm) December 20, 2021