فصل شرطي بريطاني من عمله بسبب صورة “سيلفي”

قالت الشرطة البريطانية إنها فصلت أحد أفرادها من الخدمة بشكل رسمي بعد التقاطه صورا شخصية “سيلفي” في موقع جريمة، كما صور عددا من الأشخاص وهم في حالة ضعف أثناء ساعات الخدمة.

ووصفت شرطة منطقة ميرسيسايد في بيان سلوك الشرطي السابق ريان كونلي بأنه “مؤسف” بعدما توصلت جلسة استماع خاصة بسوء السلوك الجسيم إلى أنه قام بتخزين صور عنصرية وأخرى تنم عن كره المثليين على هاتفه الجوال في المدة ما بين عامي 2015 و2018.

وأضاف البيان أن كونلي كان علاقة بأحد المجرمين المعروفين ولم يكشف عنها بمقتضى السياسات الخاصة التي تتبعها الشرطة.

وأوضح أن محكمة في مدينة مانشستر أدانت كونلي بحيازة صور ومواد إباحية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر صدور الحكم في القضية، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن الشرطي التقط صورا لنفسه بعدما تم تكليفه بحراسة موقع تعرض فيه مراهق للطعن حتى الموت، عام 2018.

وقالت تقارير إن كونلي التقط صورا لضحايا جرائم ونشر تفاصيل بشأن امرأة ذهبت للشرطة طلبا للمساعدة بداعي تعرضها للعنف المنزلي.