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“التسونامي الأبيض” يجتاح فرنسا.. ما هو وما علاقته بعصابات تجارة المخدرات؟

مخدر الكوكايين يغرق فرنسا في عمليات تهريب وصلت لمعدلات غير مسبوقة (موقع الجمارك الفرنسية)
29/12/2021-|آخر تحديث: 29/12/202106:39 PM (مكة المكرمة)

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، بينها صحيفة (لوفيغارو) و (لوباريزيان) عن تعرض البلاد لما أطلقتا عليه “التسونامي الأبيض” وهو دلالة على ارتفاع معدلات عمليات تهريب مخدر الكوكايين إلى أوربا وفرنسا على وجه الخصوص.

وأعلن المدعي العام أنطوان بيرتيلو، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عن تنامي حجم نشاط عصابات تهريب المخدرات بمناسبة محاكمة مدوية في مدينة ليل (شمال) بخصوص قضية شبكة تهريب مخدرات واسعة النطاق في ميناء لوهافر.

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن من مسحوق الكوكايين القادم مجددا من كولومبيا، في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قرب ميناء نورمان.

وأشار إلى أن مكتب مكافحة المخدرات (أوفاست) صادر الشحنة وألقى القبض على العديد من المهربين.

ومطلع ديسمبر أيضا، صادر ضباط الجمارك شحنة تقارب 1.5 طنا من الكوكايين في حاوية كانت تمر عبر ميناء نورمان والتي لم تكن الوجهة النهائية للمخدرات.

ووفقا لتقارير الصحافة الفرنسية وأكدها مصدر بالشرطة، تم ضبط 18 طنا من الكوكايين منذ بداية العام مقابل 13 طنا في عام 2020.

واكتشف أيضا في ديسمبر، بمدينة دونكيرك 137 كيلوغراما من المسحوق الأبيض في حمولة قادمة من  كوستاريكا.

كما صودرت، نهاية مايو/آيار الماضي، شحنتان مبردتان من العنب والمانجو احتوتا على طن من الكوكايين “شبه النقي”.

واعتبر الإعلام الفرنسي أن تهريب الكوكايين في البلاد وصل إلى مستويات “قياسية” في ظل غياب أي ملمح يشير إلى توقف هذه العمليات قريبا.

وتعد فرنسا أكثر دولة أوربية تشهد استهلاكا للكوكايين بوجود أكثر من نصف مليون مستهلك سنويا، حسب المصدر ذاته.

ولفتت دراسة نشرتها (لوفيغارو) في وقت سابق أن ما يقدر بنحو 14 مليون أوربي استخدموا الكوكايين مرة واحدة على الأقل في حياتهم أي ما يعادل 4.1% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا.

ووفق التقارير الرسمية فإن نحو 5 آلاف منظمة إجرامية تنشط في أوربا أكثر من ثلثها متورط في في تجارة المخدرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية