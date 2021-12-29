هكذا واجهت المصرية آية جلال الإسلاموفوبيا لتصبح أول مذيعة أخبار محجبة في كونيتيكت (فيديو)

قالت المصرية آية جلال، أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة تليفزيونية في ولاية كونيتيكت الأمريكية إن العمل بالحجاب أمام الكاميرا “ليس سهلا ومليء بالتحديات” مشيرة إلى أهمية مواجهة أي تعليقات تنم عن مشاعر كراهية أو إسلاموفوبيا وعدم الرد عليها وإهدار الوقت في هذا الأمر.

وأضافت الشابة المصرية في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، أن العمل في التليفزيون “مثير وممتع لكنه صعب خاصة لفتاة مسلمة ترتدي الحجاب”.

"هناك تحديات كثيرة تأتي مع العمل في التلفزيون كفتاة محجبة"

لقاء خاص مع #آية_جلال .. أول مذيعة محجبة في قناة تليفزيونية بولاية كونيتيكت الأمريكية

@ayahgalal pic.twitter.com/z86HgqNiVW — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 29, 2021

وتابعت “هناك تحديات ترافق ظهور المحجبة على شاشة التليفزيون في الولايات المتحدة لأنها تصبح عرضة للمشاعر السلبية من بعض الناس لكن لحسن حظي أني أصبحت أول مذيعة محجبة في كونيتيكت”.

وأردفت “زملائي نصحوني عندما أردت العمل على الهواء أمام الكاميرا بأن أواجه الملاحظات ومشاعر الكراهية وتعليقات إسلاموفوبيا. أنا لا أرد عليها وكانت تلك هي النصيحة الأهم: لا ينبغي أن يضيع وقتي في هذا”.

واعتبرت آية أن ما حققته هو نتيجة مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل معلنة أنها ظلت 3 سنوات تعمل خلف الشاشة والكاميرا سواء في الجامعة أو قناتها الحالية قبل أن تمنحها القناة العام الماضي فرصة إعداد التقارير من أمام الكاميرا ومن ثم الظهور على الشاشة.

• بابتسامة متألقة.. ظهرت #آية_جلال أول مذيعة محجبة على شاشة قناة (WFSB) الإخبارية التابعة لشبكة (CBS) الأمريكية.

• آية هي ابنة لأبوين مصريين وواحدة من بين 5 أبناء.

• احتفت بظهورها وتفاعل عدد من العاملين بالقناة مع منشورها ورحبوا بانضمامها إلى فريق العمل#مصر #أمريكا@ayahgalal pic.twitter.com/TJMe2Y1qJm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2021

وأوضحت “هناك فتيات مسلمات يرتدين الحجاب في الولايات المتحدة، آمل أن أكون مصدر إلهام لهن. يجب أن تعكس الشاشات التنوع وأن تظهر مواهبنا”.

وأعربت آية عن سعادتها البالغة بالدعم الكبير الذي حصلت عليه من الجمهور في جميع أنحاء العالم وزملائها في العمل والصحفيين من مختلف الجنسيات.

وأشارت إلى أن قناة (الجزيرة) من أهم القنوات التي يتابعها والداها لافتة إلى ضرورة أن ترتبط أكثر بإرثها العربي وأن تحرص حاليًا على التواصل مع زملائها الصحفيين حول العالم.

واختتمت “أحيانا ينبغي أن نهيئ لأنفسنا الطريق ونقطع شوطًا كبيرًا من العمل ونواجه الشكوك. ظننت أنه لن أتمكن من الظهور على الشاشة في الولايات المتحدة وكان لدي مخاوف لكني عملت بجد والآن ظهرت مذيعة”.

أول محجبة في قناة أمريكية في ولاية Connecticut بتشجيع واسع من المواطنين الأمريكان آية جلال pic.twitter.com/0SZJ4bCcuI — Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) December 27, 2021

والسبت الماضي، ظهرت آية جلال على شاشة قناة (WFSB news) في ولاية كونيتيكت الأمريكية لتقديم التغطية الإخبارية.

وكانت هذه المرة الأولى التي تقدم فيها فتاة محجبة الأخبار على شاشة هذه القناة الأمريكية، وتزامن الحدث مع احتفالات أعياد الميلاد في أنحاء العالم.

وآية هي ابنة لأبوين مصريين وواحدة من بين 5 أبناء، حسب تقارير إعلامية. وتخصصت آية -وهي متزوجة في مطلع العشرينيات- بالصحافة والعلوم السياسية بجامعة كوينيبياك في بلدة هامدن بولاية كونيتيكت، حيث شاركت في تلفزيون (Q30) وهي محطة يديرها الطلاب في الحرم الجامعي قبل تخرجها عام 2018.

للمرة الأولى.. #آية_جلال تطل كأول مذيعة محجبة على شاشة قناة إخبارية أمريكية هي قناة (WFSB) الإخبارية التابعة لشبكة (CBS) الأمريكية #أمريكا #الولايات_المتحدة #صحافة @ayahgalal https://t.co/TDZHRu8yGh — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 27, 2021

ورحب الكثير من العاملين في قناة (WFSB) وغيرها من القنوات الأمريكية بظهور آية على الشاشة وأشادوا بأدائها وعملها.

يشار إلى أن قناة (WFSB) الإخبارية تابعة لشبكة (سي بي إس نيوز CBS News) الأمريكية.