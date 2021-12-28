هل يؤثر الزي المدرسي في سلوك الأطفال؟ دراسة حديثة تجيب

يعتقد كثير من الآباء والمعلمين أن الزي المدرسي له تأثير في سلوك الطلاب الصغار.

ولكن بحسب دراسة أمريكية يبدو أن العكس هو الصحيح، فقد تحدث طلاب يذهبون إلى مدارس تشترط ارتداء زي مدرسي عن مستويات أقل من “الانتماء للمدرسة”، مقارنة بالطلاب في المدارس التي لا تطلب زيا مدرسيا.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت بدعم من المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل والتنمية البشرية، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن “الزي المدرسي مفيد لسلوك الطلاب”.

واستندت نتائج الدراسة إلى بيانات من أكثر من ستة آلاف طفل في عمر المدرسة.

وقال أريا أنصاري الباحث الرئيسي للدراسة وهو أستاذ مساعد في العلوم البشرية بجامعة أوهايو “لا تؤيد العينة التي بين أيدينا المناقشات الأساسية بأن الزي المدرسي مفيد لسلوك الطلاب”.

وأضاف “لم نر كثيرًا من الاختلاف في مقاييس السلوك بغض النظر عما إذا كانت المدارس لديها سياسة الزي المدرسي من عدمه”.

واشترطت نحو 20% من المدارس الحكومية الأمريكية زيا مدرسيا موحدا في 2011-2012 بارتفاع من 3% فقط في 1995 – 1996 واشترطت نحو ست من بين كل عشر مدارس خاصة الزي الموحد في 2011 – 2012.

وقال أنصاري “لم يتم إجراء كثير من الأبحاث خلال الأعوام العشرين الماضية أو ما نحو ذلك، بشأن قيمة الزي المدرسي خاصة مع الوضع في الاعتبار مدى ازدياد استخدامه”.

وأضاف “من المفترض أن الزي المدرسي يبني حسا مجتمعيا ولكن قد يكون له أثر عكسي”.

وقال “الموضة هي طريقة يعبر بها الطلاب عن أنفسهم وقد تكون جزءا مهما في الخبرة المدرسية، وعندما لا يستطيع الطلاب أن يظهروا فرديتهم فربما لا يشعرون بالانتماء كثيرا”.

واختتم أنصاري حديثه بالقول إنه يجب أن تمثل نتائج هذه الدراسة تحذيرا للآباء والمعلمين والمديرين من افتراض أن الزي المدرسي له آثار إيجابية، وهي ليست موجودة حقا.