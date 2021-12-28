مصر تكشف أسرار مومياء فرعون بتقنية الأشعة المقطعية من دون فك لفائفها

كشفت مصر من خلال تقنية الأشعة المقطعية الرقمية عن أسرار مومياء الفرعون المعروف امنحتب الأول التي اكتُشفت العام 1881، وذلك من دون الإخلال بقناعها الجنائزي.

واكتشف الباحثون من خلال الصور الرقمية الثلاثية الأبعاد المتطورة تقنيات جديدة استخدمت في تحنيط الفرعون الذي يعود تاريخ حكمه إلى أكثر من 1500 سنة قبل الميلاد.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان، الثلاثاء، أنّ الأستاذة في علم الأشعة بجامعة القاهرة سحر سليم وعالم المصريات وزير الآثار السابق زاهي حواس قادا البحث.

مفاجأة بعد 3000 عام.. شاهد ملامح وجه الملك أمنحتب الأولhttps://t.co/Wlhrss7qfg pic.twitter.com/HIeOYGKYzz — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) December 28, 2021

وأوضح البيان أنّ “سليم وحواس استخدما تقنية أشعة متطورة من التصوير المقطعي المحوسب وبرامج الكمبيوتر المتقدمة لفك اللفائف من على مومياء أمنحتب الأول بشكل رقمي آمن، ومن دون الحاجة إلى لمسها”.

وأضاف أنّ “الدراسة كشفت للمرة الأولى عن وجه الفرعون وعمره وحالته الصحية، بالإضافة إلى الكثير من أسرار تحنيط المومياء وإعادة دفنها”.

وأظهر التحليل أن أمنحتب الأول كان أول فرعون يُحنّط مع وضعية تقاطع الساعدين على جسده، وآخر فرعون لم يُزال مخّه من الجمجمة.

دراسة تكشف اسرار مومياء #أمنحتب_الأول بعد 3500 عام .. توفي في عمر 35 عاماً طوله حوالي 169 سم – 5 أقدام و 6 بوصات – لديه أسنان جيدة يرتدي 30 تميمة وحزامًا ذهبيًا فريدًا مرصعًا بخرز ذهبي مجلة "لايف ساينس" العلمية pic.twitter.com/iYvh0pLnDL — مجدي البانوبي – Magdy Elbanouby (@MagdyAlbanoubi) December 28, 2021

وأشار حواس إلى أنّ “الدراسة حدّدت بشكل دقيق عمر الملك امنحتب الأول عند الوفاة وقدّرته بـ35 عاماً”، مضيفاً انّ الدراسة “أنبأت كذلك عن الحالة الصحية الجيدة للملك فلم تظهر أي أمراض او إصابات بالمومياء تنبئ عن سبب الوفاة”.

وتعتبر المومياء المكتشفة في الأقصر (جنوب مصر) هي الوحيدة التي لم تُفك اللفائف عنها في العصر الحديث، وذلك حفاظاً على جمال قناعها الجنائزي وأكاليل الزهور التي تحيطها.

وكشفت هذه التقنية العام 2012 عن أسرار مقتل الملك رمسيس الثالث في مؤامرة الحريم، ومقتل الملك سقنن رع في معركة تحرير مصر من الغزاة الهكسوس.