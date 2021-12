بعد هدوء دام أشهرا.. “ميرابي” أنشط بركان في إندونيسيا ينفث حممه مجددا (فيديو)

بثت الوكالة الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة والثروات المعدنية في إندونيسيا، الثلاثاء، مقطعًا يُظهر خروج الحمم من فوهة بركان جبل (ميرابي) وسط جزيرة جاوة، بعد هدوء حذر استمر أشهرًا معدودة.

وحذرت الهيئة -في بيان- من وصول الحمم والحطام البركاني إلى مسافة نحو 5 كيلومترات باتجاه السفوح وقنوات الأنهار، مما قد يهدد السكان الذين اعتادوا الحركة قرب تلك الأنهار.

ويصنف (ميرابي) بأنه البركان الأنشط في إندونيسيا، ويثور بشكل مستمر كان آخرها في أغسطس/آب الماضي عندما أطلق أعمدة دخان وصل مداها إلى 3 آلاف متر فوق فوهته.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني ألفين و968 مترًا، وشهد في 2010 انفجارًا ضخمًا أودى بحياة 347 شخصًا.

ويأتي نشاط بركان ميرابي الشهير بعد أقل من شهر على ثوران بركان سيميرو في جاوة الشرقية، الذي تسبب في مصرع 51 شخصًا وإصابة العشرات ونزوح الآلاف، بعدما دفن الحطام والرماد البركاني بيوتهم ولم تعد صالحة للعيش. وثار بركان (سيميرو) مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين المعروفة باسم (حزام النار) حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانًا نشطًا.

#Merapi #volcano (Java, Indonesia): risk of SW lava dome collapse remains high – Visual observations of our expedition leader and guide from VolcanoDiscovery Indonesia, Andi Volcanist, confirm that the huge actively growing southwes…https://t.co/xs1dCNVQQF

— VolcanoDiscovery (@volcanodiscover) December 28, 2021