بعد هدوء دام أشهرا.. “ميرابي” أنشط بركان في إندونيسيا ينفث حممه مجددا (فيديو)

بثت الوكالة الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة والثروات المعدنية في إندونيسيا، الثلاثاء، مقطعًا يُظهر خروج الحمم من فوهة بركان جبل (ميرابي) وسط جزيرة جاوة، بعد هدوء حذر استمر أشهرًا معدودة.

وحذرت الهيئة -في بيان- من وصول الحمم والحطام البركاني إلى مسافة نحو 5 كيلومترات باتجاه السفوح وقنوات الأنهار، مما قد يهدد السكان الذين اعتادوا الحركة قرب تلك الأنهار.

Awanpanas guguran #Merapi tanggal 28 Desember 2021 pukul 03.30 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 28 mm dan durasi 111 detik. Estimasi jarak luncur 1.800 m ke arah baratdaya. #MerapiSiaga sejak 5 November 2020 #BPPTKG pic.twitter.com/T4oTIhlV5t — BPPTKG (@BPPTKG) December 27, 2021

ويصنف (ميرابي) بأنه البركان الأنشط في إندونيسيا، ويثور بشكل مستمر كان آخرها في أغسطس/آب الماضي عندما أطلق أعمدة دخان وصل مداها إلى 3 آلاف متر فوق فوهته.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني ألفين و968 مترًا، وشهد في 2010 انفجارًا ضخمًا أودى بحياة 347 شخصًا.

Awanpanas guguran #Merapi tanggal 28 Desember 2021 pukul 07.12 WIB, arah luncuran ke kali Bebeng, tercatat di seismogram dengan amplitudo 18 mm dan durasi 78 detik. jarak luncur 1.200 m #MerapiSiaga sejak 5 November 2020 pic.twitter.com/ZQ5fh9o0cX — BPPTKG (@BPPTKG) December 28, 2021

ويأتي نشاط بركان ميرابي الشهير بعد أقل من شهر على ثوران بركان سيميرو في جاوة الشرقية، الذي تسبب في مصرع 51 شخصًا وإصابة العشرات ونزوح الآلاف، بعدما دفن الحطام والرماد البركاني بيوتهم ولم تعد صالحة للعيش. وثار بركان (سيميرو) مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين المعروفة باسم (حزام النار) حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانًا نشطًا.