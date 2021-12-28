بسبب السرقة وعمليات السطو المسلح.. أثرياء أمريكيون يقتنون ساعات رولكس مقلدة

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن لجوء أثرياء مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى شراء ساعات رولكس مقلدة، بعد تعرضهم إلى عمليات سرقة.

وقالت الصحيفة إن صانع ساعات ماهر في لندن يقلد ساعات رولكس التي تباع بـ200 ألف دولار ويبيعها بعدة آلاف، يشهد إقبالاً من أثرياء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية القلقين من عمليات السطو والسرقة التي ضربت ولايتهم.

وقال مؤسس شركة (إيستيت مانيجرز كوليجن) في لوس أنجلوس بريان بيل “هذا الرجل يقلد ساعة رولكس التي يبلغ قيمتها 200 ألف دولار باستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ ومعادن أخرى، وتبدو مثل الساعة الأصلية ولكنها تكلف بين 2000 و3000 دولار”، مشيرا إلى أنه في حالة سرقتها، لن يخسر الزبون أموالاً كثيرة.

ولجأ أثرياء ثاني أكبر المدن الأمريكية إلى ارتداء الساعات المقلدة في إجراء وقائي بعد سلسلة من عمليات السرقة والسطو المسلح على المحال التجارية الراقية وعمليات إطلاق النار التي سببت أزمة كبيرة في المدينة مؤخرا.

وقال بيل إن أحد زبائنه اشترى ثلاث سيارات مصفّحة خلال الشهرين الماضيين.

يعرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، واقتصار امتلاكها على الطبقات المخملية، خاصة المرصعة منها بالذهب

وفي وقت قريب، اقتُحم منزل نجمة تلفزيون الواقع دوريت كيمسلي في حي (بيفرلي هيلز) الشهير، وسُرق منه مقتنيات فاخرة بقيمة مليون دولار، كما حصل حادث إطلاق النار في محاولة سطو على رائدة العمل الخيري جاكلين أفانت (81 عاماً)، والدة زوجة تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي لشبكة نتفليكس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت 11 عملية سطو على المحلات التجارية في لوس أنجلوس، أحد هذه المحال متجر (نوردستروم) المعروف حيث تعرض لهجوم من نحو 18 لصا.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو لصحيفة إن بعض العصابات تتشكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعرف أعضاؤها بعضهم بعضا.

وبحسب شرطة لوس أنجلوس فقد ارتفعت جرائم العنف بنسبة 6.2% عام 2021، فيما ارتفعت جرائم القتل بنسبة 52% منذ 2019، وفي حي المشاهير (بيفرلي هيلز) ارتفعت جرائم العنف بنسبة 25% خلال 12 شهرا.

وتدفع حالات السرقة الأغنياء إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات.

وقالت شركة الأمن الخاصة (إيه سي أس سيكوريتي) إن نسبة عملها ارتفعت نحو 50% في ظرف أسابيع.

يشار إلى أن مجموعات من الجيران يتشاركون بشكل دوري في استئجار دوريات أمنية خاصة تمر بجوار منازلهم كل بضع دقائق، فيما أصبحت الأسلاك الشائكة والكاميرات والأمن المسلح من المشاهد المألوفة الآن.