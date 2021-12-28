أمريكي يسلم أكثر من 800 ببغاء إلى ملجأ للحيوانات (صور)

تلقى ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأمريكية هدية “غير متوقعة” في عيد الميلاد، إذ حصل على أكثر من 800 ببغاء من نجل رجل كان يكدسها داخل غرفة في منزله.

وأوضح ملجأ “ديترويت أنيمل ويلفير غروب” عبر صفحته على فيسبوك أن “ثلاث جمعيات لحماية الطيور تتعاون لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء” تم إيداعها لديه.

وقام نجل جامع حيوانات، فشل مشروعه لتربية الطيور، بتسليم الملجأ 497 من هذه الببغاوات عشية عيد الميلاد، وما لبث أن عاد، أمس الأحد، محضرا معه 339 طائرا إضافيا.

وكتب الملجأ على فيسبوك “إنها هدية عيد الميلاد التي لم نكن نتوقعها”.

وأوضح أن “هذه الطيور تأتي من بيئة غير صحية إطلاقا” مضيفا أن “صاحبها كان غير مسؤول إلى درجة تثير الغضب”.

وذكرت مديرة الملجأ في ديترويت كيلي ليبونتي لصحف مجلية أن الببغاوات “كانت فوق بعضها البعض وتختنق” بفعل تكدسها.

وأضافت أنها “كانت متوترة جدا وبالكاد تتحرك” موضحة انهم عملوا “على إخراجها ووضعها في أقفاص مختلفة”.

ونقلت الصحف عن نجل صاحب الببغاوات قوله إن والده كان يحتجزها داخل أقفاص في غرفة بمنزله وينفق 1200 دولار شهريا على إطعامها.

وأعلن الملجأ أن الببغاوات ستكون متاحة للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة، مؤكدا أن تبني طائر من هذا النوع هو التزام جاد، إذ يعيش الببغاء في المتوسط ما بين ست سنوات و15 عاما.

ويمكن في الولايات المتحدة مقاضاة الأشخاص الذين يجمعون الحيوانات ولا يوفرون لها رعاية مناسبة. إلا أن الملجأ أكد أنه لم يتصل بالسلطات في شأن هذه الببغاوات.