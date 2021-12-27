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غلبه النعاس أثناء محاولة سرقة منزل.. الشرطة المصرية تقبض على “اللص النائم”

النوم سلطان
ضبط لص غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل (غيتي)
26/12/2021-|آخر تحديث: 27/12/202101:01 AM (مكة المكرمة)

شهدت محافظة الأقصر (جنوب مصر) واقعة طريفة حيث غلب النوم لصًا أثناء شروعه في سرقة أحد المنازل، ليُفاجئ أصحاب المنزل بوجوده ويقوموا بتسليمه للشرطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن أصحاب أحد المنازل بشارع التلفزيون في مدينة الأقصر ضبطت اللص نائمًا بإحدى غرف المنزل.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن شرطة الأقصر تلقت بلاغا من صاحب منزل يُفيد بضبط لص (30 عامًا) نائمًا في منزله بعد أن غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل.

ووجهت النيابة للص النائم تهمة الشروع في سرقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل