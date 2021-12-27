غلبه النعاس أثناء محاولة سرقة منزل.. الشرطة المصرية تقبض على “اللص النائم”
شهدت محافظة الأقصر (جنوب مصر) واقعة طريفة حيث غلب النوم لصًا أثناء شروعه في سرقة أحد المنازل، ليُفاجئ أصحاب المنزل بوجوده ويقوموا بتسليمه للشرطة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن أصحاب أحد المنازل بشارع التلفزيون في مدينة الأقصر ضبطت اللص نائمًا بإحدى غرف المنزل.
غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة.. ضبط لص داخل منزل في #الأقصرhttps://t.co/GeqlzvS3Y3 pic.twitter.com/UgpJDM5Npn
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 26, 2021
حكاية.. «اللص النائم» يغزو صفحات السوشيال ميدياhttps://t.co/S4EXyucVEg
— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) December 26, 2021
وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن شرطة الأقصر تلقت بلاغا من صاحب منزل يُفيد بضبط لص (30 عامًا) نائمًا في منزله بعد أن غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل.
ووجهت النيابة للص النائم تهمة الشروع في سرقة.
اهو قالك ينام ساعتين ويصحي يكمل سرقة https://t.co/cwReozrvTm
— mohamed (@mohamedabouta) December 26, 2021
لصوص لكن ظرفاء https://t.co/WgvywhA7vj
— H E N D 🦋 (@Hend_mostafaa) December 26, 2021