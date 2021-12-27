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صاعقة برق تصيب حارس أمن في جاكرتا خلال محاولته التقاط صورة (فيديو)

عبدالرشيد في منزله بعد تماثله للشفاء من حروق أصابت يديه (منصات التواصل)
27/12/2021-|آخر تحديث: 27/12/202105:08 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع مصور لحظة إصابة صاعقة برق رجل أمن ثلاثينيا خلال وجوده في مجمع صناعي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهر المقطع حارس الأمن يمشي حاملا مظلة في يده وسط تساقط أمطار خفيفة في المنطقة، إضافة إلى هاتفه الجوّال، وفجأة أصابته الصاعقة ليُلقى بعدها على الأرض، يوم الجمعة الماضي 20 من ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صاعقة أصابت شخصا يُدعى عبد الرشيد (35 عاما) يعمل حارس أمن بشركة بمنطقة سيلينسينج في جاكرتا، ونقله زملاؤه إلى مستشفى لتلقي العلاج.

 

ونقلت عن مصادر شرطية ورسمية قولها إن المصاب مكث في المستشفى 4 أيام، قبل مغادرته إلى منزله عقب تماثله للشفاء من حروق في يديه.

ويُعد البرق أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، ويقع نحو 240 ألف حادثة سنويا تتعلق بضربات البرق على مستوى العالم.

ووفقا لـ”National Geographic” يلقى نحو 2000 شخص مصرعهم سنويًا بسبب البرق في جميع أنحاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند