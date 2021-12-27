صاعقة برق تصيب حارس أمن في جاكرتا خلال محاولته التقاط صورة (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظة إصابة صاعقة برق رجل أمن ثلاثينيا خلال وجوده في مجمع صناعي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهر المقطع حارس الأمن يمشي حاملا مظلة في يده وسط تساقط أمطار خفيفة في المنطقة، إضافة إلى هاتفه الجوّال، وفجأة أصابته الصاعقة ليُلقى بعدها على الأرض، يوم الجمعة الماضي 20 من ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صاعقة أصابت شخصا يُدعى عبد الرشيد (35 عاما) يعمل حارس أمن بشركة بمنطقة سيلينسينج في جاكرتا، ونقله زملاؤه إلى مستشفى لتلقي العلاج.

Detik-detik seorang SATPAM tersambar petir, Jumat 24/12/2021 Satpam PT. Komatsu Cakung, Jakarta Timur tersebut sedang melakukan patroli wilayah tmpt kerjanya dgn berkomunikasi menggunakan Handy Talky (Radio HT) saat hujan & mengakibatkan dirinya tersambar petir. pic.twitter.com/xh7kOYqqCu — #BuzzerNKRI (@Irwan2yah) December 25, 2021

ونقلت عن مصادر شرطية ورسمية قولها إن المصاب مكث في المستشفى 4 أيام، قبل مغادرته إلى منزله عقب تماثله للشفاء من حروق في يديه.

ويُعد البرق أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، ويقع نحو 240 ألف حادثة سنويا تتعلق بضربات البرق على مستوى العالم.

ووفقا لـ”National Geographic” يلقى نحو 2000 شخص مصرعهم سنويًا بسبب البرق في جميع أنحاء العالم.