خاطر بنفسه.. مواطن زيمبابوي ينقذ 8 ركاب من حافلة محترقة (فيديو)

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا تكريم مواطن لشجاعته ومخاطرته بحياته من أجل إنقاذ ركاب حافلة التهمتها النيران إثر تصادمها مع ناقلة وقود، السبت الماضي، في الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة هراري ومدينة مورتاري.

وقال الرئيس إيمرسون في تغريدة له عبر تويتر، أمس الأحد، إن الحكومة ستكرم المواطن (سيريزاني بوتاو) على ما قام به من تضحيات من أجل إنقاذ الركاب في (حادثة مورتاري).

Let me take this opportunity to appreciate Sirizani Butau who saved people from the Mutare Accident .As government we will honour him for his selfless sacrifice. pic.twitter.com/bb2qU6NvWO — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) December 26, 2021

وقال (نيك مانغوتانا) وزيرالإعلام في حكومة زيمبابوي “ما قام به سيريزاني بوتاو يمثل نموذجا حيا للتضحية من أجل إنقاذ أبناء شعب زيمبابوي، متمنيا للمصابين الشفاء والعودة السريعة”.

“I was struck by the outstanding bravery of one our citizens, Sirizani Butau who defied personal safety to rescue with the rescue effort, in the processes sustaining several burns and injuries.”President @edmnangagwa #nyikainovakwanevenevayo pic.twitter.com/BjdJHZMsLH — Nick Mangwana (@nickmangwana) December 26, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادثًا وقع بين حافلة كانت تقل 69 راكبا وناقلة وقود ما أدى إلى إصابة 66 راكبا نقل منهم 25 إلى المستشفى، وقتل 5 آخرون. وقالت الشرطة إن إجمالي المصابين في الحادث بلغ 71 شخصا.

ONE WORD TO DESCRIBE: Sirizani Butau of Kadoma who managed to pull out 8 people from the burning Beta bus. pic.twitter.com/7WRcICWx8h — ZimEye (@ZimEye) December 25, 2021

ونقلت الشرطة في زيمبابوي أن الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة هراري ومدينة مورتاري شهد الكثير من الحوادث المماثلة جراء تردي حالة البنى التحية خلال فصل تساقط الأمطار.

يذكر أن جمهورية زيمبابوي النفطية تواجه أوضاعًا أقتصادية صعبة منذ إزاحة الرئيس روبرت موغابي.

ويسعى الرئيس الحالي إمرسون منانغاغوا ‏‏الذي كان يشغل في السابق منصب نائب الرئيس إلى اعتماد جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف إخراج البلاد من الأزمة.