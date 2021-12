للمرة الأولى.. مذيعة محجبة على شاشة قناة إخبارية بولاية كونيتيكت الأمريكية (فيديو)

ظهرت، السبت، مذيعة محجبة تدعى آية جلال على شاشة قناة (WFSB) في ولاية كونيتيكت الأمريكية لتقديم التغطية الإخبارية.

وكانت هذه المرة الأولى التي تقدم فيها فتاة محجبة الأخبار على شاشة هذه القناة الأمريكية، وتزامن الحدث مع احتفالات أعياد الميلاد في أنحاء العالم.

ووصفت آية ظهورها أول مذيعة محجبة على شاشة (WFSB news) بأنه “شرف كبير لشغل هذا المقعد”.

وقالت في تصريحات صحفية “إنه حقًّا شرف كبير أن أكون قادرة على مشاركة القصص وإخبارها في ولايتي الأصلية”.

يُذكر أن قناة (WFSB) جزء من شبكة (سي بي إس CBS) التلفزيونية الأمريكية.

وآية هي ابنة لأبوين مصريين وواحدة من بين 5 أبناء، حسب تقارير إعلامية. وتخصصت آية -وهي متزوجة في مطلع العشرينيات- بالصحافة والعلوم السياسية بجامعة كوينيبياك في بلدة هامدن بولاية كونيتيكت، حيث شاركت في تلفزيون (Q30) وهي محطة يديرها الطلاب في الحرم الجامعي قبل تخرجها عام 2018.

واحتفت آية بظهورها على القناة ونشرت على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات لها من استوديوهات القناة.

وكتبت “اليوم قمت بتقديم الأخبار على قناة (WFSB) وهذه المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة محجبة مقعد المذيعة في ولاية كونيتيكت”.

وأضافت “متحمسة لهذا الإنجاز الشخصي والمهني. أتمنى للجميع إجازة سعيدة وآمنة”.

وتفاعل عدد من العاملين في القناة مع منشور آية وأشادوا بها وبأدائها، كما رحبوا بانضمامها إلى فريق العمل.

وتداول أيضًا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور آية وهي تقدم نشرة الأخبار من استوديوهات (WFSB) وأرسلوا إليها التهاني، كما شكروا إدارة القناة على إتاحة فرص “التعدد والتنوع” بين فريق عملها.

As a charter member of the @ayahgalal fan club, I absolutely LOVE this! Ayah has been crushing it since the day she walked in the door. Bravo! https://t.co/lE5QvNJXTp — Eric Parker (@3esp) December 25, 2021

Breaking barriers and I love it!! Congratulations, hope to see you there more! — Michael Fuller (@MichaelFullertv) December 25, 2021

المذيعة آية جلال (مواقع)