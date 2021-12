عمره 137 عاما.. متطرفون هنود يحطمون “تمثالا” للمسيح في ليلة عيد الميلاد (فيديو)

تداول ناشطون هنود عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقاطع مصورة لآثار تحطيم تمثال تخيّليًا للسيد المسيح في إحدى كنائس ولاية (هاريانا )الهندية، أمس السبت.

وحطَّم مجموعة من المتطرفين التمثال الأثري في ليلة احتفال المسيحيين بعيد الميلاد، وقد بني هذا التمثال سنة 1884 عندما كانت الهند تحت الحكم البريطاني، أي قبل 137 عامًا.

ولم تتناول الفيديوهات لحظة تحطيم المتطرفين للتمثال بل تظهر آثار الحطام وبقاياه متناثرة على الأرض.

Miscreants break statues in Holy Redeemer Church in Haryana's Ambala district. It was built in 1848 under the British rule, when troops of East India Company were transferred from Karnal to Ambala. @ndtv pic.twitter.com/iZdSWA2BNc

ونشر الصحفي الهندي محمد غزالي مقطعًا مصوّرًا لضابط يُدعى (ناريش) من مركز شرطة صدار ببلدة أمبالا -مقر وجود الكنيسة- وهو يصرح بأن لقطات كاميرات المراقبة التي استعادتها الشرطة تُظهر رجلين مجهولين يدخلان إلى مبنى الكنيسة، منتصف ليل أمس السبت، قبل تحطيمهم التمثال.

Naresh, Station House Officer of sadar police station in Ambala, narrates the incident. Cctv footage retrieved by the police shows two unidentified men entering into church premises yesterday midnight and then broke the statues. @ndtv pic.twitter.com/kWyPHMyitc

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهندية، الجمعة الماضية، فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

ووفق مقال بصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، تعهد ناشطون هندوس يمينيون بإيذاء المسلمين إذا لزم الأمر لجعل الهند “أمة هندوسية فقط” بينما لم يحرك زعماء الهند ساكنًا وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد.

وفي مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، انتفض مئات من الناشطين والرهبان الهندوس اليمينيين ليقسموا أنهم سيحوّلون الهند -الجمهورية العلمانية بحسب دستورها- إلى أمة هندوسية حتى لو اقتضى ذلك الموت والقتل.

وقالت بوجا شكون باندي -زعيمة (هندو ماهاسابها) وهي جماعة تعتنق القومية الهندوسية المتشددة- في إشارة إلى مسلمي البلاد “إذا كان مئة منا على استعداد لقتل مليونين منهم، فسننتصر ونجعل الهند دولة هندوسية. كن مستعدا للقتل واذهب إلى السجن”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة (هاريدوار) التي تبعد 150 ميلًا شمال نيودلهي، مثّل أكبر دعوة فاضحة للعنف وأكثرها إثارة للقلق في السنوات الأخيرة.

وشهدت مدينة أجرا -تقع بولاية أوتار براديش، شمال الهند- حادثة أخرى، إذ أضرمت مجموعة من المتطرفين الهندوس النار بدمية لـ”سانتا كلوز”، أمس السبت.

وتناقل ناشطو منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا، ويظهر فيه شخص يحمل الدمية قبل حرقها وهو يقول “ينشط المبشرون المسيحيون باسم عيد الميلاد وسانتا كلوز ورأس السنة الجديدة، مع حلول شهر ديسمبر/كانون الأول سنويًا، ويجذبون الأطفال بجعل بابا نويل يوزع الهدايا عليهم ويجذبهم إلى المسيحية”.

ويظهر شخص آخر من المجموعة ذاتها وهو يقول “سنراقب المبشرين الذين يزورون الأحياء الفقيرة ويحولون الهندوس إلى المسيحية، كما سيتصرف الهندوس بصرامة ضدهم”.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين بغضب مع الواقعة، وقال الناشط الهندي المسلم عبدل “أولئك الذين أحرقوا سانتا في أجرا ليسوا حمقى كما نعتقد، من الواضح أن لديهم خيار حرق تمثال يسوع لكنهم كانوا يعلمون أن العالم سيصبح هائجًا إذا فعلوا ذلك. الدرس المتعلم من القصة: للأسف التعدي على المسلمين ليس فقط ما يفعلونه بشكل طبيعي”.

those who burnt santa in agra are not as foolish as we think they are. they clearly had an option to burn the effigy of jesus (a.s) but they knew world would go berserk if they did that.

moral of the story: unfortunately it's only the muslim world they take for granted.

— عبدل (@Ibblis666) December 25, 2021