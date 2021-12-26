يمكن الاستفادة منها عسكريا.. اليابان تدفع تعويضات للحفاظ على سرية براءات اختراع

ذكر تقرير لصحيفة نيكي اليابانية، اليوم الأحد، أن السلطات ستقدم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراعات التي لها تطبيقات عسكرية محتملة وذلك بموجب قانون مقترح.

وقالت الصحيفة إن براءات الاختراع التي يجري مراجعتها بموجب قانون الأمن الاقتصادي المقترح ستشمل التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضا يقارب 20 عاما من دخل الترخيص للشركات التي تخضع لهذا القانون.

وأشار إلى أن إطار القانون سيصدر الشهر المقبل مع توقع موافقة مجلس الوزراء، في فبراير/شباط 2022، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق إجراءات القانون في السنة المالية 2023.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي بوضع الأمن الاقتصادي للبلاد ضمن أولويات سياسته.

وكشفت الحكومة اليابانية، الجمعة الماضي، عن ميزانية سنوية قياسية تقدر بنحو 940 مليار دولار للسنة المالية 2022/2023، من بينها نحو 47 مليار دولار تقريبا مخصصة لنفقات الدفاع.

وهذا هو العام العاشر على التوالي الذي ترتفع فيه ميزانية الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إنه بالإضافة إلى شراء أسلحة حديثة، مثل مقاتلات إف- 35، فإنها تريد زيادة قدرات اليابان الدفاعية فيما يتعلق بالفضاء والأمن السيبراني.