اعتقال مسلح تسلل إلى قصر ملكة بريطانيا.. ما القصة؟

قالت الشرطة البريطانية، السبت، إنها اعتقلت رجلا دخل أراضي قلعة “وندسور” حيث تقضي الملكة إليزابيث عطلة عيد الميلاد وإنها احتجزته للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا.

وأضافت شرطة منطقة “تيمز فالي” في بيان إن الرجل المشتبه به والبالغ من العمر 19 عاما يتحدر من مدينة ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، ولم يدخل أيا من مبان القلعة. وإن عمليات أمنية انطلقت خلال لحظات من دخوله أرض القلعة.

وقضت الملكة الكثيرمن الوقت خلال جائحة كوفيد-19 في قلعة وندسور، وهي هناك الآن للاحتفال بعيد الميلاد في وجود ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وأفراد آخرين مقربين في الأسرة.

وقالت ريبيكا ميرز قائدة الشرطة في منطقة تيمز فالي “تم القبض على الرجل للاشتباه في اختراقه موقعا يخضع لحماية أمنية والتعدي عليه وحيازة سلاح هجومي”.

وفي وقت دخول الرجل إلى الأرض، كانت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا تحتفل بعيد الميلاد مع ابنها الأمير تشارلز وعائلته.

وأضافت ريبيكا أن أفراد الأسرة الملكية أحيطوا علما بالحادث وأن الشرطة لا تعتقد أن هناك خطرا كبيرا على العامة.

وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش.

وشرعت الملكة في قضاء عيد الميلاد في قلعة وندسور بسبب جائحة فيروس كورونا. بعدما كانت تقضيه في السابق في منزلها في ساندرينغهام بشرق إنجلترا .

وذكرت رويترز أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطط العائلة للكريسماس أو العطلات قد عطلت جراء هذا الحدث غير الاعتيادي.

ومن النادر حدوث اختراقات أمنية لمقار الإقامة الملكية.

وكان أخطر الاقتحامات في عهد الملكة قد تم في العام 1982 عندما تسلق رجل جدارا ودخل قصر بكنغهام (مقر إقامة الملكة في لندن) ووصل إلى غرفة كانت تنام فيها.