ينتظره العلماء منذ 30 عاما.. إطلاق أكبر تلسكوب فضائي لوكالة ناسا (فيديو)

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) صباح اليوم السبت تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي الذي ينتظره علماء الفلك في العالم أجمع منذ 30 سنة.

ومن المرتقب أن يستقر التلسكوب في مداره للمراقبة، محمولا بصاروخ “أريان 5” على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، لسبر أغوار الكون بتقنيات هي الأعلى دقة على الإطلاق.

وتمت عملية الإطلاق من مركز غويانا الفضائي من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوربية في فرنسا.

واتخذت وكالة “ناسا” تدابير مشددة لتفادي أي أضرار قد تلحق بالتلسكوب الذي بلغت تكلفة تطويره نحو 10 مليارات دولار على مدى سنوات طويلة.

Desplegando el universo: El lanzamiento del Telescopio espacial James Webb https://t.co/QAbYlLVWWP — NASA en español (@NASA_es) December 25, 2021

وأُرجئ إطلاق “جيمس ويب” 3 مرات، كان آخرها الثلاثاء الماضي، وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن سبب التأجيل هو سوء الأحوال الجوية في مدينة كورو.

والهدف المنشود من أداة المراقبة الفضائية هذه الأكثر دقة في التاريخ هو محاولة الوصول إلى إجابة على سؤالين يشغلان البشرية: “من أين نأتي؟” و”هل نحن وحدنا في هذا الكون؟”.

ويهدف إطلاق التلسكوب أيضًا إلى سبر أغوار ما يُعرف بـ “الفجر الكوني” عندما بدأت أولى المجرات تضيء الكون منذ الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope! At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

وسيتيح التلسكوب التعمق في فهم كيفية تشكّل النجوم والمجرات ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية التي ما انفك العلماء يكتشفون المزيد منها، على أمل اكتشاف كواكب أخرى مواتية للحياة.

وسيكون “جيمس ويب” على منوال التلسكوب “هابل” الذي أحدث ثورة في تقنيات مراقبة الفضاء، واكتشف العلماء بفضله وجود ثقب أسود في قلب كل المجرّات أو بخار ماء حول الكواكب الخارجية، على سبيل التعداد.

Rocket: fueled ✅ Webb’s launch vehicle, an @ariane5 rocket, is all fueled up. Launch is still scheduled for no earlier than 7:20 am ET (12:20 UTC). Read more: https://t.co/AEKIjTSF7j pic.twitter.com/Gunva2rJ2z — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

ووضعت وكالة الفضاء الأمريكية التصاميم الأولى للتلسكوب المعروف اختصارا بـ”جي دبليو إس تي” عقب إطلاق “هابل” عام 1990، وبدأ تشييده في 2004 بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوربية بجانب الكندية. ويتميز هذا الجهاز على أكثر من صعيد.

يُذكر أن مرآة التلسكوب البالغ طولها 6.5 متر تجعله أكثر قدرة على الاستشعار بـ 7 مرات، مما يتيح له -مثلًا- رصد الأثر الحراري لنحلة تطير على القمر.

ويتميز “جيمس ويب” أيضا بتقنيته للمراقبة، فتلسكوب “هابل” يُجري عمليات المراقبة في ميادين يكون فيها الضوء مرئيًّا. أما “جيمس ويب”، فهو يسبر موجات غير مرئية للعين المجردة من أشعة تحت حمراء متوسطة المدى وقريبة، وهو شعاع يصدر عن كل جسم فلكي أو نجم أو إنسان أو زهرة.

والشرط الأساسي لحسن سير عمليات المراقبة في التلسكوب هو انخفاض الحرارة المحيطة به لدرجة لا تؤثر على تتبع الضوء.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd — NASA (@NASA) December 25, 2021

وقد وُضع التلسكوب “هابل” في المدار على ارتفاع يقرب من 600 كيلومتر فوق الأرض. لكن عند هذه المسافة، سيكون “جيمس ويب” غير صالح للاستخدام مع تسخينه من الشمس وانعكاسه على الأرض والقمر.

وسيوضع التلسكوب في مكانه المحدد إثر رحلة تمتد شهرًا لمسافة 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. وسيحظى بحماية من الإشعاع الشمسي بفضل درع حرارية مكونة من خمسة أشرعة مرنة تبدد الحرارة وتخفض درجتها (وهي 80 درجة مئوية) إلى 233 درجة مئوية دون الصفر عند جهة التلسكوب.