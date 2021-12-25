للمرة الأولى بالعالم.. مركبة تسير على الطرق الممهدة وقضبان القطارات في اليابان (فيديو)

تثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها، وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار؟

إنها (دي إم في) أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، إذ تسير على الطرق الممهدة وقضبان السكك الحديدية، ومن المقرر تشغيلها للمرة الأولى، اليوم السبت، في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني.

تشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق. لكن عندما تغيّر وضعها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكة الحديدية، وتتحول فعليًّا إلى عربة قطار.

ترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار، بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع المركبة على السكة الحديدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسا كوست للسكك الحديدية التي تشغل مركبات (دي إم في) إنها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو التي ترتفع فيها معدلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان، وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في تحقيق أرباح.

الحافلة يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكبا (رويترز)

وقال الرئيس التنفيذي شيجيكي ميورا لرويترز “هذه المركبة يمكن أن تصل إلى السكان المحليين (كحافلة) وتنقلهم إلى السكك الحديدية أيضًا. وعلى وجه الخصوص، في المناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد السكان المسنين، نتوقع أن تكون وسيلة نقل عام جيدة جدًّا”.

وقالت شركة أسا كوسك للسكك الحديدية إن (دي إم في) يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكبًا، وتعمل بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة على قضبان السكك الحديدية، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.

سيعمل الأسطول الصغير من المركبات متعددة الألوان بوقود الديزل على امتداد جزء من ساحل جزيرة شيكوكو جنوبي اليابان، ليربط بين بعض المدن الصغيرة ويتيح للركاب الاستمتاع بمناظر خلابة على الساحل.

وقال ميورا إنه يأمل في أن يشجع المشروع عشاق السكك الحديدية بجميع أنحاء اليابان على زيارة البلدة.