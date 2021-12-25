الشرطة الأمريكية تقتل بالخطأ طفلة داخل متجر للملابس.. ما القصة؟

تسببت رصاصة طائشة أطلقتها شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مقتل فتاة (14 عامًا) كانت تجرب ثيابًا جديدة استعدادًا لحفل عيد ميلادها برفقة والدتها في أحد متاجر بيع الملابس.

وقالت الشرطة -في تصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمز- إن أحد أفرادها أطلق الرصاص، بعد ورود أنباء عن وقوع حادث لإطلاق نار من رجل داخل المتجر.

وأضافت أن المشتبه به لقي حتفه برصاص الشرطة لكن من دون العثورعلى مسدس بحوزته.

Inside the Burlington store, a 14-year-old girl was with her mother trying on dresses for a quinceañera when the Los Angeles Police Department murdered her. Or rather, it was a "stray bullet" with a mind of its own according to the pigs' statement. https://t.co/37Y6Q0fWpR pic.twitter.com/6qiMbzEMrM — taller ahuehuete (@TallerAhuehuete) December 25, 2021

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، بمتجر برلنغتون وسط حشد من المتسوقين بمناسبة موسم عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وقال شهود عيان وموظفون في المتجر لوسائل إعلام محلية إن “رجلًا كان يتصرف بشكل مضطرب داخل المتجر ويحطم الحقائب”.

وفي السياق، أوضحت الشرطة أن متصلًا أبلغها عن سماعه جدالًا داخل المتجر، مشيرًا إلى احتمال إطلاق الرصاص.

وأضافت أنها تلقت تقارير عن إطلاق نار نشط محتمل في مكان الحادث.

The 14-year-old girl killed by LA police in a Burlington changing room was shopping for quinceañera dresses https://t.co/naSG2DHh5U — Alvarez R. (@Raul632Raul) December 25, 2021

بدوره، أشار مسؤول بإدارة الإطفاء للصحفيين إلى أن الضباط وصلوا للبحث عن “شخص كان يعتدي على آخر في الطابق العلوي من المتجر مما دفعهم إلى فتح النار”.

وأوضح أنه بعد مقتل المشتبه به عثر أحد الضباط على ثقب في جدار قريب من غرفة قياس الملابس خلف المشتبه به، ليعثر على الفتاة متوفاة في الداخل.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنها كانت تحاول ارتداء فساتين من أجل حفل (quinceañera) وهو تقليد نشأ في أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد ميلاد الفتاة الخامس عشر.

كما أظهرت وسائل إعلام محلية امرأة وجهها ملطخ بالدماء -يبدو أنها والدة الفتاة ضحية الاعتداء- أثناء نقلها من المتجر في سيارة إسعاف.

ووعد رئيس شرطة لوس أنجلوس ميشيل مور، مساء الخميس، بإجراء “تحقيق شامل وكامل وشفاف” في ما وصفه بأنه “حادث فوضوي”.