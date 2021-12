الشرطة الأمريكية تقتل بالخطأ طفلة داخل متجر للملابس.. ما القصة؟

تسببت رصاصة طائشة أطلقتها شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مقتل فتاة (14 عامًا) كانت تجرب ثيابًا جديدة استعدادًا لحفل عيد ميلادها برفقة والدتها في أحد متاجر بيع الملابس.

وقالت الشرطة -في تصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمز- إن أحد أفرادها أطلق الرصاص، بعد ورود أنباء عن وقوع حادث لإطلاق نار من رجل داخل المتجر.

وأضافت أن المشتبه به لقي حتفه برصاص الشرطة لكن من دون العثورعلى مسدس بحوزته.

Inside the Burlington store, a 14-year-old girl was with her mother trying on dresses for a quinceañera when the Los Angeles Police Department murdered her.

Or rather, it was a "stray bullet" with a mind of its own according to the pigs' statement. https://t.co/37Y6Q0fWpR pic.twitter.com/6qiMbzEMrM

