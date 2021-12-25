بريطانيا تنوي عرضه في مزاد علني.. جنوب أفريقيا ترفض بيع مفتاح زنزانة مانديلا

قرر وزير الرياضة والثقافة والفنون في جنوب أفريقيا (ناثي مثيثوا) اتخاذ إجراءات عاجلة بعد تداول معلومات وصفها بـ”المقلقة” في الصحافة البريطانية.

وكشفت تقارير إن “دار غيرنزي” في بريطانيا تعرض مفتاح زنزانة الزعيم نيلسون مانديلا أيقونة الكفاح ضد الفصل العنصري، بمزاد علني في يناير/كانون الثاني 2022.

وأدانت حكومة جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، في بيان لها الخبر المتداول عن بيع مفتاح زنزانة نيلسون مانديلا في سجن جزيرة روبن، حيث تم حبسه لمدة 27 عامًا.

وكان سجانه، كريستو براند، هو الذي باع المفتاح إلى دار المزادات البريطانية.

وشدد البيان على أن “المفتاح يخص شعب جنوب أفريقيا” وأضاف أن “غيرنزي التي تدرك بوضوح التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تفكر في بيعه بالمزاد العلني دون أي تشاور مع حكومة جنوب أفريقيا والسلطات”.

واستنكر وزير الثقافة الأمر قائلا “هذا المفتاح يخص شعب جنوب أفريقيا، إنه ليس ملكية شخصية لأي شخص”.

ممتلكات أخرى في المزاد

يشار إلى أن جزيرة روبن هي الآن متحف وطني وموقع تراث عالمي واعتبر البيان أن الأشياء المرتبطة بها يجب أن تكون فيها.

وتابع “إنهم يتذكرون النضال المرير الذي خاضه المقاتلون ضد نظام الفصل العنصري، وتصميمنا كأمة على التحرر”.

وشدد الوزير على ضرورة إعادة المفتاح لأصحابه الشرعيين ووقف هذا المزاد، مؤكدا على الاتصال بوزير العدل ومجلس الميراث للعمل في هذا الاتجاه.

ويتمكن زوار جزيرة روبن قبالة ميناء كيب تاون، من زيارة زنزانة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، كل يوم، وهي عبارة عن مساحة تطل على فناء زرع فيها مانديلا حديقة لا تزال موجودة.

وأعلنت دار المزادات البريطانية عبر موقعها على الإنترنت عقد المزاد، في 28 يناير المقبل، موضحة أنه بالإضافة إلى مفتاح الزنزانة، سيتم تقديم أشياء أخرى تخص مانديلا مثل قميصه “ماديبا” الأيقوني ونظارته وأقلام ولوحة وحتى قالب من البرونز لقبضته.