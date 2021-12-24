حريق ضخم في عبّارة ركاب مكتظة يودي بحياة العشرات في بنغلاديش (فيديو)

اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في عبّارة ركاب مكتظة بنهر سوغاندها جنوبي بنغلاديش أسفر عن مصرع 39 شخصًا على الأقل، حتى الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش.

🇧🇩#BANGLADÉS 🚨#ÚLTIMAHORA | Al menos 30 muertos y cientos de heridos tras incendiarse un ferry en el río Sugandha cerca de Jhalokathi Sadar. A bordo de la embarcación iban cerca de 500 personas. #Bangladesh pic.twitter.com/0tzUf5wfH8 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 24, 2021

وقال مسؤول بالشرطة البنغالية لوكالة أسوشيتد برس، إن السلطات “تمكنت من انتشال 39 جثة” مشيرًا إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا في وقت لاحق.

وأضاف أن فرق البحث والإغاثة عثرت على 72 شخصًا حيًّا نُقِل 48 منهم إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج إثر تعرّضهم لحروق.

وتمكّن الناجون من القفز من العبّارة أثناء اشتعال النيران فيها والسباحة حتى الشاطئ.

🔴🇧🇩: Bangladesh : Un terrible incendie a ravagé un ferry transportant 500 personnes à Jhalokathi (sud du pays). Le bilan provisoire est de 32 morts selon la police. Le feu serait parti du compartiment machine du ferry (AFP) #fire pic.twitter.com/H3Ms4zRHnT — Franceat (@Franceatpresso2) December 24, 2021

وصباح اليوم، قالت المسؤولة بمقر خدمات الإطفاء والدفاع المدني (ليما خانام) في تصريحات صحفية إن فرق الإغاثة “انتشلت 30 جثة محروقة وأنقذت 65 راكبًا”.

وارتفع عدد الضحايا لاحقًا إلى 39 مع استمرار أعمال البحث وانتشال الجثث.

يُذكر أن العبّارة تحركت، مساء الخميس، من العاصمة البنغالية دكا إلى مدينة بارجونا (جنوب) وعلى متنها نحو 800 راكب، وفق مسؤول بالدفاع المدني البنغالي يُدعى كمال الدين لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

غير أن مسؤول الشرطة خليل الرحمن قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن العبّارة كان على متنها 500 راكب.

32 people lost their lives when a ferry carrying nearly 500 passengers caught #fire in southern #Bangladesh pic.twitter.com/2BANO1FU9F — editorji (@editorji) December 24, 2021

من جهتها، كشفت دائرة الإطفاء أن التحقيق في سبب اندلاع الحريق سيبدأ عقب الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ.

وشكلت الحكومة البنغالية لجنتين للتحقيق في الحريق، وأمرتهما بتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها في غضون ثلاثة أيام.

وتُعد حوادث العبّارات شائعة في بنغلاديش، وغالبًا ما يُلقى باللوم على الاكتظاظ والتراخي في القواعد.

كما تُعد العبّارات وسيلة نقل أساسية في بنغلاديش التي يقطعها نحو 130 نهرًا، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية.

ولقي 25 شخصًا في أبريل/نيسان الماضي مصرعهم بعد اصطدام عبّارة بسفينة وانقلابها خارج العاصمة دكا.

حريق هائل يلتهم عبّارة ركاب مكتظة في بنغلاديش (Shutterstock)