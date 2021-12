حريق ضخم في عبّارة ركاب مكتظة يودي بحياة العشرات في بنغلاديش (فيديو)

اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في عبّارة ركاب مكتظة بنهر سوغاندها جنوبي بنغلاديش أسفر عن مصرع 39 شخصًا على الأقل، حتى الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤول بالشرطة البنغالية لوكالة أسوشيتد برس، إن السلطات “تمكنت من انتشال 39 جثة” مشيرًا إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا في وقت لاحق.

وأضاف أن فرق البحث والإغاثة عثرت على 72 شخصًا حيًّا نُقِل 48 منهم إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج إثر تعرّضهم لحروق.

وتمكّن الناجون من القفز من العبّارة أثناء اشتعال النيران فيها والسباحة حتى الشاطئ.

وصباح اليوم، قالت المسؤولة بمقر خدمات الإطفاء والدفاع المدني (ليما خانام) في تصريحات صحفية إن فرق الإغاثة “انتشلت 30 جثة محروقة وأنقذت 65 راكبًا”.

وارتفع عدد الضحايا لاحقًا إلى 39 مع استمرار أعمال البحث وانتشال الجثث.

يُذكر أن العبّارة تحركت، مساء الخميس، من العاصمة البنغالية دكا إلى مدينة بارجونا (جنوب) وعلى متنها نحو 800 راكب، وفق مسؤول بالدفاع المدني البنغالي يُدعى كمال الدين لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

غير أن مسؤول الشرطة خليل الرحمن قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن العبّارة كان على متنها 500 راكب.

32 people lost their lives when a ferry carrying nearly 500 passengers caught #fire in southern #Bangladesh pic.twitter.com/2BANO1FU9F

— editorji (@editorji) December 24, 2021