امرأة فرنسية وابنتها تعلنان إسلامهما تأثرا بجيرانهما المسلمين في تركيا (فيديو)
24/12/2021-|آخر تحديث: 24/12/202104:25 PM (مكة المكرمة)
أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.
وأظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام ومنصات تركية، الجمعة، الأم وابنتها الفتاة ترتديان الحجاب الإسلامي وتجلسان أمام شيخ داخل أحد المساجد في ولاية أيدين.
أم فرنسية وابنتها تعتنقان الإسلام تأثراً بجيرانهما المسلمين في ولاية آيدين غربي تركيا #الجزيرة_مباشر #إسلام #فرنسا #تركيا pic.twitter.com/tobrmm7Wn8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2021
ووثق المقطع المصور لحظة نطق الأم وابنتها الشهادة والإعلان رسميًّا عن إسلامهما.
وكررت الاثنتان الشهادة مرات عدة خلال المقطع المصور بمساعدة شيخ تركي وبشكل جماعي.
يُذكر أن جلسة نطق الوالدة وابنتها الشهادة حضرها مترجمة إلى اللغة الفرنسية وعدد من الشهود.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي