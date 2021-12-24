امرأة فرنسية وابنتها تعلنان إسلامهما تأثرا بجيرانهما المسلمين في تركيا (فيديو)

أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

وأظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام ومنصات تركية، الجمعة، الأم وابنتها الفتاة ترتديان الحجاب الإسلامي وتجلسان أمام شيخ داخل أحد المساجد في ولاية أيدين.

ووثق المقطع المصور لحظة نطق الأم وابنتها الشهادة والإعلان رسميًّا عن إسلامهما.

وكررت الاثنتان الشهادة مرات عدة خلال المقطع المصور بمساعدة شيخ تركي وبشكل جماعي.

يُذكر أن جلسة نطق الوالدة وابنتها الشهادة حضرها مترجمة إلى اللغة الفرنسية وعدد من الشهود.