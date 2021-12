رواد ناسا يتناولون العشاء الاحتفالي الأول في محطة الفضاء الدولية (فيديو)

تناول رواد فضاء “وكالة ناسا” العشاء الاحتفالي الأول لهم وذلك أثناء وجودهم في مهمة علمية بمحطة الفضاء الدولية.

ونشر رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر -عضو الوكالة الأوربية المشارك في المهمة- مقطع فيديو مصور بتقنية الـ360 درجة لأول عشاء احتفالي، حيث اجتمع رواد محطة الفضاء حول طاولة وبدأوا في إعداد طعام العشاء وتناوله.

ونشرت قناة الوكالة الأوربية للفضاء عبر يوتيوب الفيديو كاملا، والذي أظهر خطوات إعداد الطاولة والسندوتشات المختلفة وتناول ثمار الفاكهة.

وعلق ماورر في تغريدة له عبر تويتر “عودة إلى عشائنا الاحتفالي الأول في محطة الفضاء الدولية، وعلى الرغم من أننا نفتقد أصدقاءنا وعائلاتنا، فإن كل احتفالات الفضاء اللذيذة تتضمن بالطبع الاحتفال بعيد الشكر”.

#Throwback to our first festive dinner on the @Space_Station . Though we miss our friends and family, all these tasty space celebrations certainly don't hurt 😋 Relive our orbital Thanksgiving in this 360° clip 🍴 Full video on @esa 's YouTube channel: https://t.co/yoXCtAX9mB pic.twitter.com/AmnVD01sYL

— Matthias Maurer (@astro_matthias) December 24, 2021