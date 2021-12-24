ألمانيا.. التحقيق مع رجل حجز 150 موعدا لتطعيم كورونا وأصاب النظام بالشلل

قالت الشرطة الألمانية إنها تحقق مع رجل من العاصمة برلين متهم بحجز عدد كبير جدا من المواعيد في مركز لتطعيم كورونا ما أصاب النظام هناك بالشلل على مدار ساعات.

وأعلنت إدارة الشرطة في الشرق والادعاء العام، اليوم الخميس، أن الرجل حجز 150 موعدا للتطعيم عبر نظام الحجز في المركز.

وأشارت إلى أن الرجل (31 عاما) كان يترك بيانات خاطئة عند قيامه بالحجز.

وتم إغلاق نظام الحجز، الأحد الماضي، في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الخامسة بعد الظهر ولم يتم تنفيذ المواعيد في تلك الفترة.

وفتشت الشرطة مسكن الرجل، صباح الخميس، وضبطت أجهزة تقنية معلومات وهواتف نقالة، وذكرت أنها استجوبت الرجل وألزمته بترك بياناته.

وقال مسؤول محلي إن التعطيل المتعمد لعروض التطعيم له تأثيرات على كل السكان ويمكن أن يتسبب في بعض الحالات إلى تداعيات صحية خطيرة.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات وصول متحور كورونا الجديد “أوميكرون” إلى كل الولايات الألمانية.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي، أمس الخميس، أنه على الرغم من أن متحور دلتا ما زال سبب النسبة الأغلب من الإصابات بفيروس كورونا، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمتحور أوميكرون ارتفع على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المعهد أنه، بحلول 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمكن إثبات أن 441 حالة إصابة سببها متحور أوميكرون، وذلك عن طريق التسلسل الجيني للفيروس فيما أسفرت اختبارات “بي سي آر” الخاصة بالمتحورات عن وجود 1438 حالة إصابة يشتبه في أن سببها متحور أوميكرون.