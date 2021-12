نزعوا حجابها.. مظاهرة في فيرجينيا لدعم طالبة مسلمة تعرضت لاعتداء عنصري (فيديو)

نظم مئات الطلاب في مدرسة (فيرفاكس) الثانوية بولاية فيرجينيا الأمريكية مظاهرة داعمة لزميلتهم المسلمة المحجبة إكران محمد التي قالت إنها تعرضت “لاعتداء عنصري” من قبل اثنين من زملائها الذكور في المدرسة.

وتظاهر الطلاب، الخميس الماضي، خارج مبنى المدرسة اعتراضًا على اعتداء الصبية على الفتاة وقيامهم بنزع حجابها.

Huge crowd of Fairfax HS students protesting an assault against a Muslim classmate. Tuesday, the victim says she and her friends were the victims of racial slurs in school. The victim says when she stood up to one of the bullies, he threw her into a desk and removed her hijab. pic.twitter.com/M2741OcC1p — Drew Wilder (@DrewWilderTV) December 16, 2021

ورفع الطلاب الداعمين للفتاة لافتات كتبوا عليها “العدالة الآن” و”أوقفوا الكراهية”.

وجاء الدعم الطلابي للفتاة بينما كانت تخبر أصدقاءها بأنها “قلقة بألا يكون صوتها وشكواها مسموعتين”.

بيد أن موقع (إن بي سي واشنطن) رأى أن زملاء الطالبة لم يسمعوها فقط بل خرجوا في مظاهرة دعم للمطالبة بحقها.

وقالت الطالبة الضحية إنها هي وأصدقاؤها “كانوا ضحايا إهانات عنصرية في المدرسة”.

وأوضحت أنها عندما وقفت في وجه أحد المتنمرين دفعها باتجاه أحد المكاتب الدراسية ونزع حجابها.

The students say the victim & the boy who assaulted her were each given an in-school suspension which they served together, in the same room, Wednesday. FCPS admin confirm there was an incident Tuesday but aren’t saying anything more about the details/punishment.@nbcwashington pic.twitter.com/OEWAdckNBk — Drew Wilder (@DrewWilderTV) December 16, 2021

من جهته، قال عابد أيوب محامي الفتاة في تصريحات صحفية إن إكران “أمضت مساء الحادث في غرفة الطوارئ بالمستشفى وأجبرت على تعليق الخدمة (الدراسة) في نفس الغرفة مع المتهم في اليوم التالي”.

وأشار أيوب إلى أن الهجوم وقع أثناء تدريب جماعي. وأوضح أن المجموعة التي تضم الجاني “كانت ترسم رموز الإسلام كالقمر والهلال وتضع علامة XS بداخلها”، في إشارة إلى موقفهم المعادي من الإسلام.

ولفت إلى أن الفتاة المسلمة تعرضت للإمساك من رقبتها وحجابها عندما ذهبت لتشتكي من الموقف للمعلم.

وقال المحامي أيضًا إن الشهود سمعوا المتهمين يدليان بتعليقات “عنصرية” و”معادية للإسلام”.

my cousin just started high school in virginia. she told me she wanted to start wearing the hijab but she was so afraid because it’s not easy in virginia. i didn’t know what she meant, until now. https://t.co/ggcbi5Ri2n — zainab iqbal (@planetzainab) December 18, 2021

بدورها، دحضت شرطة مدينة فيرفاكس ادعاءات محامي الفتاة وتصريحات الطالبة نفسها وأعلنت في بيان رفضها بأن يكون الدافع وراء الاعتداء “مشاعر كراهية تجاه عرقها أو دينها”.

وقالت إن التحقيقات خلصت إلى عدم وجود أدلة تشير إلى إدلاء أي من الطالبين بتعليقات “عنصرية”.