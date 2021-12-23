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منوعات|الولايات المتحدة

نزعوا حجابها.. مظاهرة في فيرجينيا لدعم طالبة مسلمة تعرضت لاعتداء عنصري (فيديو)

طلاب مدرسة أمريكية يتضامنون مع زميلتهم المحجبة التي قالت إنها تعرضت لاعتداء عنصري (مواقع)
23/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202103:20 PM (مكة المكرمة)

نظم مئات الطلاب في مدرسة (فيرفاكس) الثانوية بولاية فيرجينيا الأمريكية مظاهرة داعمة لزميلتهم المسلمة المحجبة إكران محمد التي قالت إنها تعرضت “لاعتداء عنصري” من قبل اثنين من زملائها الذكور في المدرسة.

وتظاهر الطلاب، الخميس الماضي، خارج مبنى المدرسة اعتراضًا على اعتداء الصبية على الفتاة وقيامهم بنزع حجابها.

ورفع الطلاب الداعمين للفتاة لافتات كتبوا عليها “العدالة الآن” و”أوقفوا الكراهية”.

وجاء الدعم الطلابي للفتاة بينما كانت تخبر أصدقاءها بأنها “قلقة بألا يكون صوتها وشكواها مسموعتين”.

بيد أن موقع (إن بي سي واشنطن) رأى أن زملاء الطالبة لم يسمعوها فقط بل خرجوا في مظاهرة دعم للمطالبة بحقها.

وقالت الطالبة الضحية إنها هي وأصدقاؤها “كانوا ضحايا إهانات عنصرية في المدرسة”.

وأوضحت أنها عندما وقفت في وجه أحد المتنمرين دفعها باتجاه أحد المكاتب الدراسية ونزع حجابها.

من جهته، قال عابد أيوب محامي الفتاة في تصريحات صحفية إن إكران “أمضت مساء الحادث في غرفة الطوارئ بالمستشفى وأجبرت على تعليق الخدمة (الدراسة) في نفس الغرفة مع المتهم في اليوم التالي”.

وأشار أيوب إلى أن الهجوم وقع أثناء تدريب جماعي. وأوضح أن المجموعة التي تضم الجاني “كانت ترسم رموز الإسلام كالقمر والهلال وتضع علامة XS بداخلها”، في إشارة إلى موقفهم المعادي من الإسلام.

ولفت إلى أن الفتاة المسلمة تعرضت للإمساك من رقبتها وحجابها عندما ذهبت لتشتكي من الموقف للمعلم.

وقال المحامي أيضًا إن الشهود سمعوا المتهمين يدليان بتعليقات “عنصرية” و”معادية للإسلام”.

بدورها، دحضت شرطة مدينة فيرفاكس ادعاءات محامي الفتاة وتصريحات الطالبة نفسها وأعلنت في بيان رفضها بأن يكون الدافع وراء الاعتداء “مشاعر كراهية تجاه عرقها أو دينها”.

وقالت إن التحقيقات خلصت إلى عدم وجود أدلة تشير إلى إدلاء أي من الطالبين بتعليقات “عنصرية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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