شاهد: لحظة سقوط شاب تعلق بطائرة ورقية عملاقة في مهرجان بسريلانكا

كشف فيديو متداول لحظة سقوط شاب من على ارتفاع 30 قدما (نحو 10 أمتار) عقب تعلقه بطائرة ورقية عملاقة، وذلك خلال أحد مهرجانات الطائرات الورقية في سريلانكا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مجموعة من الأصدقاء من مدينة بوينت بيدرو بولاية جافنا السيريلانكية وهم يمسكون بخيط الطائرة السميك وذلك في محاولة منهم لتسهيل طيرانها في الهواء، لكن بمجرد ما تركوها للانطلاق تفاجأوا بتعلق زميلهم في الأعلى.

وحاول الشباب السيطرة على الطائرة من خلال الإمساك بطرف الحبل بقوة، فيما بدأ صديقهم الطائر في الفضاء يحاول دفع الحبل بكل وزنه من أجل العودة إلى الأرض، ونجحوا في تقليل ارتفاعه قليلًا بالفعل.

وانتهز الشاب الذي يُدعى ناداراسا مانوهاران الفرصة المناسبة من أجل القفز من أعلى تاركًا الحبل، حيث بدا عليه التأثر بإصابة بعد ارتطامه بالأرض.

وأوضح الفيديو أن منوهان قضى أكثر من دقيقة ونصف معلقا في الهواء بحبل طائرته الورقية.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول، حيث اعتبر بعضهم أن الأمر يتعلق بتجربة استثنائية مكنت صاحبها من التحليق في الفضاء وهي تجربة لا تمنح للكثيرين.