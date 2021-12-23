تليفزيون يمنحك القدرة على تذوق الطعام المعروض على شاشته (فيديو)

طور العالم الياباني هومي مياشيتا نموذجًا أوليًا لشاشة تليفزيون يمكنها تقليد نكهات الطعام في خطوة من شأنها خلق تجربة مشاهدة متعددة الحواس.

وأطلق مياشيتا الأستاذ في جامعة ميجي بالعاصمة اليابانية طوكيوعلى الجهاز المبتكر اسم (تذوق التليفزيون).

ويعتمد الجهاز على حلقة دائرية مكونة من 10 عبوات بداخلها نكهات مختلفة يمكن رشها معا لتكوين مذاق طعام معين يتذوقها المشاهد من خلال الشاشة.

وأوضح أن آلية العمل تقوم على رش عينة النكهة على غشاء صحي ونظيف فوق شاشة التليفزيون المسطحة حتى يمكن للمشاهد لعقها.

وأشار إلى أن هذا الغشاء يتم التخلص منه مع الاستخدام المتكرر.

وقال مياشيتا في تصريحات لوكالة (رويترز) إنه خلال جائحة كورونا “يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا تعزيز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي”.

وأضاف “الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم حتى أثناء البقاء في المنزل”.

وعمل مياشيتا مع فريق مكون من حوالي 30 طالبًا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة.

عالم ياباني يبتكر شاشة تليفزيونية تمنحك تجربة تذوق الطعام (مواقع)

وأوضح أنه أنتج جهاز تليفزيون (تذوق الطعام) خلال العام الماضي وأن النسخة التجارية منه ستكلف نحو 100 ألف ين ياباني (875 دولار أمريكي).

وأجرى مياشيتا خلال مراحل إنتاج الشاشة محادثات مع الشركات حول استخدام تقنية رش النكهات والتي يمكن تطبيقها بوضع طعم البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.