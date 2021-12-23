“الأميرة مريم” تجتاح المنصات بإطلالتها الأولى عقب تشوه وجهها.. وتصرف نبيل من زملائها (فيديو)

اجتاح اسم الفتاة العراقية مريم الركابي الشهيرة بلقب (الأميرة) مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب إطلالتها الأولى وسط زملائها في معهد الفنون الجميلة في جامعة الفلوجة بالعراق بعد خروجها من المستشفى إثر تعرضها لاعتداء وحشي من شاب باستخدام حمض الكبريتيك (ماء النار) محاولًا تشويه وجهها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بتأثر وتضامن شديدين مع الفتاة التي تشوه وجهها بفعل شاب رفضت الزواج منه فأحرق وجهها انتقامًا منها.

مريم مريمتي وعيني مرياما⁰والقلب مجروح⁰بدو مرهم يا ويلي بدو مريمة..

هكذا كان لقاء "الأميرة مريم" بزميلاتها في معهد الفنون الجميلة.. pic.twitter.com/9zfojfnSS8 — محمد السلطان – Mohammed Sultan (@Mohamed_Alsultn) December 19, 2021

وظهرت مريم كأميرة حقيقية في حفل ضخم نظمته جامعة الفلوجة تتوسط زملاءها وبرفقتها أحد مسؤولي المعهد في مقطع مصور خطف الأنفاس وأجرى الدموع.

الأميرة مريم ضحية التيزاب تعود إلى دراستها وتبدأ رحلة العلاج#متداول_في pic.twitter.com/iep0ofGazg — قناة الفلوجة (@fallujahtv) December 20, 2021

واستقبل الطلاب زميلتهم بالتصفيق الحار والغناء والترحيب المؤثر الذي لم يخلو من الدموع والعناقات الطويلة.

واستهل الطلاب استقبالهم لزميلتهم بغناء “مريم مريمتي وعيني مرياما والقلب مجروح بدو مرهم يا ويلي بدو مريمة”.

#الأميرة_مريم فتاة عراقية تعود إلى أصدقائها في معهد الفنون الجميلة في جامعة #الفلوجة بعد حرق وجهها من "شخص رفضت الزواج منه" pic.twitter.com/VBwmyq9yWs — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 22, 2021

وأعلن طلاب المعهد وأساتذته خلال الحفل عن جمع التبرعات من أجل إجراء عملية تجميل لمريم حتى تستعيد جمالها ورونقها مرة أخرى.

وعادت الأميرة مريم إلى جامعتها قبل 3 أيام لاستكمال دراستها في حين ما تزال تتلقى العلاج على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له.

حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سواه فيها جعله خالد مخلد بنار جهنم #انقذوا_الاميرة_مريم — FOF (@ehbv5) December 23, 2021

وتداولت وسائل إعلام محلية بالعراق المقاطع المصورة من حفل استقبال الأميرة مريم في جامعتها وسط تفاعل مستمر وحاشد على هذه القضية على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

A very beautiful news that the young Iraqi woman Maryam will perform facial surgery and restore it and will return more beautiful than she was 🙏🏻❤️#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/1w9bC1p0PB — Faiyas90 (@faiyas90) December 20, 2021

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أوسمة (هاشتاج) داعمة لقضية الفتاة العراقية بينها #القصاص_للأميرة_مريم و#انقذوا_الأميرة_مريم و#كلنا_مريم.

مو قادره اتخطى مره مو قادره💔 اسأل الله انه يرجع لها صحتها #انقذوا_الاميره_مريم — 𝗥 (@2ljlv) December 23, 2021

وازدحمت صفحات مستخدمي مواقع التواصل بالدعوات لمريم بأن تعود إلى كامل صحتها وأيضًا المطالبة بالقصاص من الجاني.

#انقذوا_الاميرة_مريم

الله يجبر كسرها و يشفيها يا قادر ياكريم 😔 — 𝙰𝙱𝙴𝙴𝚁 ︎☀︎︎ (@missA_ii) December 23, 2021

وفي السياق ذاته عرضت أيضًا الفنانة العراقية إلهام الفضالة التكفل بعلاج مريم إلا أن إجراء رسميًا في هذا الشأن لم يتخذ بعد.

طيب يالطيبة يلا اثبتي مصداقيتك وحولي للبنت حرام تعشمي المسكينه 💔#انقذوا_الاميرة_مريم https://t.co/JOPhhHcwJM — حنان 🕊 (@hanonh1410) December 23, 2021

#انقذوا_الاميرة_مريم ما اتخيللللل انسان يحب انسان يسوي فيه كذا كيف يأذيها ؟؟؟؟؟ بالشكل هذا مستحيللللللل يحبها يسوي فيه كذا الله لا يوفقه — توت🖤 (@talshaman6) December 23, 2021

لو مكان ابوها بكب عليه كلو للمجرم مية نار برجع بدبحو شوي شوي للحيوان المجرم #انقذوا_الاميرة_مريم — Safaa (@Safaa71746675) December 23, 2021

الاميرة مريم تنفي تكفل الفنانة الهام الفضالة بعلاجها : انا ارسل لها واتصل ب الهام الفضالة بس ماترد ! pic.twitter.com/D0MCa7od24 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 22, 2021