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منوعات|العراق

“الأميرة مريم” تجتاح المنصات بإطلالتها الأولى عقب تشوه وجهها.. وتصرف نبيل من زملائها (فيديو)

أعلن طلاب المعهد وأساتذته خلال الحفل عن جمع التبرعات من أجل إجراء عملية تجميل لمريم (منصات عراقية)
23/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202104:20 PM (مكة المكرمة)

اجتاح اسم الفتاة العراقية مريم الركابي الشهيرة بلقب (الأميرة) مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب إطلالتها الأولى وسط زملائها في معهد الفنون الجميلة في جامعة الفلوجة بالعراق بعد خروجها من المستشفى إثر تعرضها لاعتداء وحشي من شاب باستخدام حمض الكبريتيك (ماء النار) محاولًا تشويه وجهها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بتأثر وتضامن شديدين مع الفتاة التي تشوه وجهها بفعل شاب رفضت الزواج منه فأحرق وجهها انتقامًا منها.

وظهرت مريم كأميرة حقيقية في حفل ضخم نظمته جامعة الفلوجة تتوسط زملاءها وبرفقتها أحد مسؤولي المعهد في مقطع مصور خطف الأنفاس وأجرى الدموع.

واستقبل الطلاب زميلتهم بالتصفيق الحار والغناء والترحيب المؤثر الذي لم يخلو من الدموع والعناقات الطويلة.

واستهل الطلاب استقبالهم لزميلتهم بغناء “مريم مريمتي وعيني مرياما والقلب مجروح بدو مرهم يا ويلي بدو مريمة”.

وأعلن طلاب المعهد وأساتذته خلال الحفل عن جمع التبرعات من أجل إجراء عملية تجميل لمريم حتى تستعيد جمالها ورونقها مرة أخرى.

وعادت الأميرة مريم إلى جامعتها قبل 3 أيام لاستكمال دراستها في حين ما تزال تتلقى العلاج على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له.

وتداولت وسائل إعلام محلية بالعراق المقاطع المصورة من حفل استقبال الأميرة مريم في جامعتها وسط تفاعل مستمر وحاشد على هذه القضية على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أوسمة (هاشتاج) داعمة لقضية الفتاة العراقية بينها #القصاص_للأميرة_مريم و#انقذوا_الأميرة_مريم و#كلنا_مريم.

وازدحمت صفحات مستخدمي مواقع التواصل بالدعوات لمريم بأن تعود إلى كامل صحتها وأيضًا المطالبة بالقصاص من الجاني.

وفي السياق ذاته عرضت أيضًا الفنانة العراقية إلهام الفضالة التكفل بعلاج مريم إلا أن إجراء رسميًا في هذا الشأن لم يتخذ بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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