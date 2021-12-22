فتاة أمريكية تحصل على منزل بـ80 ألف دولار بعد مقايضات عدة بدأتها بدبوس شعر (فيديو)

وثقت شابة أمريكية رحلتها في المقايضة عبر تطبيق تيك توك، والتي بدأتها بدبوس شعر صغير حتى وصلت إلى الحصول على منزلها الخاص.

وأنشأت الشابة التي تُدعى ديمي سكيبر، حساب خاص عبر تطبيقي تيك توك وإنستغرام، تحت اسم “Trade Me Project”، لمساعدتها على تسويق الأشياء التي تريد مقايضتها.

وفي مايو/أيار 2020، وضعت سكيبر أول مقطع فيديو لها، وكان لدبوس شعر صغير تعرض مقايضته مع متابعيها، والتي بالفعل قايضته مع إمرأة من جورجيا مقابل مجموعة من أكواب مرصعة بأقراط نفيسة، ومن هنا بدأت القصة.

وتفاجأت صاحبة الـ30 عامًا، والتي تعمل في شركة (كاش آب)، وهي خدمة مدفوعات عبر الهواتف المحمولة، بانتشار المقطع الذي تجاوز الـ30 مليون مشاهدة عبر المنصة الصينية.

وبالطريقة نفسها، بدأت سكيبر في عرض باقي الأشياء عبر تيك توك، حتى وصلت إلى 28 عملية مقايضة خلال سنة ونصف، كانت كفيلة للحصول على منزلها الخاص، والذي يُقدر بـ80 ألف دولار.

ووصل عدد المتابعين لحسابها خلال تلك الفترة، إلى أكثر من 5 ملايين متابع، وإلى ما يقرب من 65 مليون إعجاب على عشرات المقاطع المنشورة.