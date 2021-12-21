من خيمتها المهترئة التي غمرتها مياه الأمطار.. نازحة سورية تتمنى خروج أبنائها من معتقلات الأسد (فيديو)

أثار مقطع فيديو لسيدة سورية مسنة نازحة وهي واقفة ورجلاها مغمورتان بمياه الأمطار في مخيم شمالي سوريا وتتمنى خروج أولادها من معتقلات النظام، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر التسجيل المصور الذي نشره الناشط (عمر البم) سيدة سورية نازحة وهي تتحدث عن معاناتها في فصل الشتاء في المخيم، وعند سؤالها عن أمنيتها، أجابت بأنها تتمنى خروج أولادها من معتقلات النظام.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل عن تعاطفهم بشكل واسع مع السيدة حيث قال تمام أبو الخير “‏بؤس الدنيا كله يجتمع في كلماتها، لا كادود ولا رادود، زوجها غير قادر على الحركة، غمرت خيمتهم الأمطار، أولادها معتقلون منذ 10 سنوات، لم تستطع أن تصنع الطعام”.

وعلى مدار 10 سنوات من الأزمة في سوريا، أصبح شمال غربي البلاد الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية ملاذا للنازحين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل، ولم يجدوا مكانا آخر يذهبون إليه غير إدلب.

ويعيش النازحون في خليط من الخيام المهترئة، وبيوت طينية متواضعة بنوها بأيديهم، وغيرها من المباني العشوائية هناك.

ويسكن في مخيمات شمال سوريا 2,8 مليون نازح منهم 1,7 مليون موزعين على 1400 مخيم بحسب خريطة سابقة نشرها المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك كاتس.

بؤس الدنيا كله يجتمع في كلماتها، لا كادود ولا رادود، زوجها غير قادر على الحركة، غمرت خيمتهم الأمطار، أولادها معتقلون منذ 10 سنوات، لم تستطع أن تصنع الطعام. حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/QMXQHK9kUH — تمام أبو الخير (@RevTamam) December 20, 2021

#مخيمات_الشمال_السوري

كم تحفظ في طياتها قصصاً وآلام

لم يكفيهم تهجيرهم قسراً من مدنهن وقراهم وقتل واعتقال أبنائهم ليحملوا هموماً ناءت عن حملها الجبال…..ليستيقظوا على مآساة لاتنتهي وتتكرر في كل شتاء pic.twitter.com/BBsXnPoWuz — Yasmine Al-Maraweya (@jasminem_al) December 20, 2021

تلتهم كلماتها وصورة حالها ما تبقى من فتات القلب..

يا رب طالت واستطالت وما لها إلاك. https://t.co/16rnAiBucB — أيمن قاسم الرفاعي (حساب بديل) (@aymanalrefai78) December 21, 2021

بالعالم العربي تسرق حياة الانسان ١٠سنوات لمجرد انه موب على مزاج طاغىيه https://t.co/8ePk1bNOnY — رمقّ (@y28llll) December 21, 2021

الله يكون بالعون يمة حتى ماعاد في كلمات تعبر عن القهر الجوانة https://t.co/7sE5R8h5ua — Ahmed Saeed (@ahsaeedhd) December 20, 2021

كمية الم وعذاب بهل فديو تخليك تحقد على كل واحد تهاون وقصر بحق هل ثورة

فما بالك من ساند ونصر النظام كمية الحقد لايمكن وصفها

الشعور بالقهر والمرارة مؤلم حقيقة

ربي يرجعلك اولادك سالمين

وينصرك وينصر المظلومين بسورية على النظام المجرم ويشفي صدورهم https://t.co/rWaN8dLj64 — يوسف الشبلي (@yousefalshbli) December 20, 2021