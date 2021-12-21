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منوعات|سوريا

من خيمتها المهترئة التي غمرتها مياه الأمطار.. نازحة سورية تتمنى خروج أبنائها من معتقلات الأسد (فيديو)

يعيش النازحون في خليط من الخيام المهترئة، وبيوت طينية متواضعة بنوها بأيديهم (مواقع التواصل)
21/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202108:43 PM (مكة المكرمة)

أثار مقطع فيديو لسيدة سورية مسنة نازحة وهي واقفة ورجلاها مغمورتان بمياه الأمطار في مخيم شمالي سوريا وتتمنى خروج أولادها من معتقلات النظام، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر التسجيل المصور الذي نشره الناشط (عمر البم) سيدة سورية نازحة وهي تتحدث عن معاناتها في فصل الشتاء في المخيم، وعند سؤالها عن أمنيتها، أجابت بأنها تتمنى خروج أولادها من معتقلات النظام.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل عن تعاطفهم بشكل واسع مع السيدة حيث قال تمام أبو الخير “‏بؤس الدنيا كله يجتمع في كلماتها، لا كادود ولا رادود، زوجها غير قادر على الحركة، غمرت خيمتهم الأمطار، أولادها معتقلون منذ 10 سنوات، لم تستطع أن تصنع الطعام”.

وعلى مدار 10 سنوات من الأزمة في سوريا، أصبح شمال غربي البلاد الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية  ملاذا للنازحين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل، ولم يجدوا مكانا آخر يذهبون إليه غير إدلب.

ويعيش النازحون في خليط من الخيام المهترئة، وبيوت طينية متواضعة بنوها بأيديهم، وغيرها من المباني العشوائية هناك.

ويسكن في مخيمات شمال سوريا 2,8 مليون نازح منهم 1,7 مليون موزعين على 1400 مخيم بحسب خريطة سابقة نشرها المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك كاتس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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