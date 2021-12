فضيحة جديدة تهز الكنيسة الكاثوليكية.. اتهام 251 رجل دين بالتعدي جنسيا على أطفال في إسبانيا

كشفت صحيفة (إل باييس) الإسبانية، الأحد، عن فتح الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية تحقيقا داخليا في اتهامات طالت 251 رجل دين من أعضائها بارتكاب اعتداءات وتعديات جنسية ضد أطفال قصر على مدار 75 عاما.

وفتح الفاتيكان التحقيق بناء على تقرير إحصائي أرسلته (إل باييس) يضم شكاوى جمعتها الصحيفة على مدار 3 سنوات ضد 251 من القساوسة والكهنة في الكنيسة الكاثوليكية بإسبانيا.

وأوضحت أن بابا الفاتيكيان فرانسيس “تسلم التقرير المكون من 385 صفحة في 2 من ديسمبر/كانون الأول الجاري” لافتة إلى أن التقرير يضم وقائع وشكاوى ارتكبت بين الأعوام 1943 و2018.

وفي السياق، أعرب مؤتمر أساقفة إسبانيا، الأحد، عن اهتمامه واستعداده لإجراء التحقيق في جميع حالات الاعتداءات ودعا ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف بتقديم شهاداتهم.

وقال متحدث باسم المؤتمر الأسقفي الإسباني ـ لم تتم تسميته ـ في تصريحات صحفية إنه منذ عام 2001 “تلقى الفاتيكان بالفعل 220 شكوى تتعلق بالعنف الجنسي في الكنيسة الإسبانية”.

يُذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا ترفض أن تفتح بنفسها تحقيقا حول التعديات الجنسية التي ارتكبها كهنة ضد قاصرين، حسب تقارير إعلامية.

