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الأخبار|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة سقوط طائرة هليكوبتر وسط طريق سريع ووفاة قائدها

تحطم طائرة مروحية فوق طريق سريع بولاية لويزيانا الأمريكية (مواقع التواصل)
21/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202104:42 PM (مكة المكرمة)

وثقت مقاطع مصورة لحظة مرعبة لسقوط طائرة هليكوبتر، وتحطمها فوق طريق سريع وسط السيارات في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ورصدت المقاطع مراحل سقوط المروحية، بدءًا من اقترابها من جسر (بونيه كاري سبيلواي) المتصل بالطريق السريع (I-10) حيث كانت على مقربة من شاحنة بضائع وصولًا إلى احتراقها بالكامل ومصرع قائدها.

وكشفت الشرطة في لويزيانا عن أن الحادث وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسبب في مصرع قائد المروحية الذي كان بمفرده على متنها.

وأضافت أن الحادث أسفر عن بعض الأضرار المادية في البنى التحتية للطريق السريع وشبكة الكهرباء المتصلة به.

ونقل موقع قناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن متحدث باسم شركة (Entergy) قوله إن الحادث أدى إلى تدمير بعض البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في منطقتي كينير وميتيري لفترة من الوقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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