شاهد: لحظة سقوط طائرة هليكوبتر وسط طريق سريع ووفاة قائدها

وثقت مقاطع مصورة لحظة مرعبة لسقوط طائرة هليكوبتر، وتحطمها فوق طريق سريع وسط السيارات في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ورصدت المقاطع مراحل سقوط المروحية، بدءًا من اقترابها من جسر (بونيه كاري سبيلواي) المتصل بالطريق السريع (I-10) حيث كانت على مقربة من شاحنة بضائع وصولًا إلى احتراقها بالكامل ومصرع قائدها.

وكشفت الشرطة في لويزيانا عن أن الحادث وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسبب في مصرع قائد المروحية الذي كان بمفرده على متنها.

Video from @lootylootylooty shows moments after helicopter crashed on Louisiana interstate

وأضافت أن الحادث أسفر عن بعض الأضرار المادية في البنى التحتية للطريق السريع وشبكة الكهرباء المتصلة به.

ونقل موقع قناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن متحدث باسم شركة (Entergy) قوله إن الحادث أدى إلى تدمير بعض البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في منطقتي كينير وميتيري لفترة من الوقت.

🚨🙏Prayers to the family of the fallen helicopter pilot in Louisiana.

pic.twitter.com/LIKmi3H7j3

— Edmund Noel (@TexasRealty_1) December 18, 2021