الشرطة الإسبانية توقف شخصين يجريان سحبا بالقرعة على “سلة مخدرات” (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، توقيف شخصين كانا يقيمان سحبا بالقرعة على سلتين تحتويان على الكوكايين والحشيش والكحول بجانب قطعة من اللحم المقدد.

ولم تحدد الشرطة تاريخ التوقيف، وقالت في بيان إن أفرادها عثروا على هذا الاكتشاف غير العادي إثر مداهمتهم وكر مخدرات في مدينة مورسيا في شرق البلاد.

En un registro llevado a cabo, los agentes localizaron una plantilla en la pared donde los clientes se apuntaban en las rifas. La operación ha permitido incautar un total de 6 kgs de marihuana y 165 plantas, así como diferentes cantidades de cocaína y hachís pic.twitter.com/0R6S9kpKNc — Policía Nacional (@policia) December 21, 2021

وأضاف البيان أنه يشتبه في أن الرجلين، إسباني وأرجنتيني، يديران الوكر ويشتبه في اتجارهما بالمخدرات.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة عثروا على الحائط على قائمة بعملاء يشاركون في سحبي يانصيب للفوز بـ”سلة مخدرات”، أحدهما في يوم عيد الميلاد والآخر في عيد الغطاس في 6 يناير/كانون الثاني المقبل، وهي مناسبة مهمة في إسبانيا.

وقالت الشرطة إن السلة “تضمنت الكوكايين والحشيش والتبغ والنقود ولحما مقددا وزنه ثمانية كيلوغرامات”.

وتبلغ تكلفة التذاكر خمسة يورو لسحب عيد الميلاد و10 يورو (نحو 11 دولارا) للسحب الثاني، بحسب صور نشرتها الشرطة للافتات مكتوبة بخط اليد عُثر عليها على جدران وكر المخدرات.

🚩Sorteaban una #narcocesta navideña que contenía #cocaína, #hachís, #alcohol, dinero en efectivo y hasta un jamón Los clientes se apuntaban y participaban en rifas que consistían en acertar las 2 últimas cifras de los sorteos de #Navidad o de El Niño Hay 2 detenidos en #Murcia pic.twitter.com/ybQQBrI5s0 — Policía Nacional (@policia) December 21, 2021

وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت 165 نبتة من نبات الماريجوانا و33 مصباحا من الهالوجين كانت تُزرع المخدرات داخلها، بالإضافة إلى “كميات متنوعة من الكوكايين والحشيش”.