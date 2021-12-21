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منوعات|إسبانيا

الشرطة الإسبانية توقف شخصين يجريان سحبا بالقرعة على “سلة مخدرات” (فيديو)

إسبانيا مخدرات
تضمنت السلة، بخسب الشرطة، أنواعا مختلفة من المخدرات بالإضافة إلى اللحوم (الفرنسية)
21/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202109:57 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، توقيف شخصين كانا يقيمان سحبا بالقرعة على سلتين تحتويان على الكوكايين والحشيش والكحول بجانب قطعة من اللحم المقدد.

ولم تحدد الشرطة تاريخ التوقيف، وقالت في بيان إن أفرادها عثروا على هذا الاكتشاف غير العادي إثر مداهمتهم وكر مخدرات في مدينة مورسيا في شرق البلاد.

وأضاف البيان أنه يشتبه في أن الرجلين، إسباني وأرجنتيني، يديران الوكر ويشتبه في اتجارهما بالمخدرات.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة عثروا على الحائط على قائمة بعملاء يشاركون في سحبي يانصيب للفوز بـ”سلة مخدرات”، أحدهما في يوم عيد الميلاد والآخر في عيد الغطاس في 6 يناير/كانون الثاني المقبل، وهي مناسبة مهمة في إسبانيا.

وقالت الشرطة إن السلة “تضمنت الكوكايين والحشيش والتبغ والنقود ولحما مقددا وزنه ثمانية كيلوغرامات”.

وتبلغ تكلفة التذاكر خمسة يورو لسحب عيد الميلاد و10 يورو (نحو 11 دولارا) للسحب الثاني، بحسب صور نشرتها الشرطة للافتات مكتوبة بخط اليد عُثر عليها على جدران وكر المخدرات.

وأشارت الشرطة إلى أنها ضبطت 165 نبتة من نبات الماريجوانا و33 مصباحا من الهالوجين كانت تُزرع المخدرات داخلها، بالإضافة إلى “كميات متنوعة من الكوكايين والحشيش”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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