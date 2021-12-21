استخراج 156 حصوة من كلية مريض في الهند (فيديو)

استطاع جراحون بمستشفى في جنوبي الهند إزالة 156 حصوة من كلية مريض يبلغ من العمر 50 عامًا، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وأُجريت العملية الجراحية في مستشفى بريتي لجراحة المسالك البولية والكلى بمدينة حيدر أباد، واستمرت 3 ساعات، لإزالة الحصوات التي تكونت خلال عامين دون أن يشعر بها المريض، بعدما أظهرت الأشعة وجود كتلة ضخمة في بطنه.

#Watch: Medical mystery, 156 kidney stones were removed from a 50-year-old patient in #Hyderabad. This is the highest number of kidney stones operated ever from a patient in India, hospital officials said. @nimishaspradeep @Loudbrowngirll @NewsMeter_In pic.twitter.com/i75tnPkV30 — @CoreenaSuares (@CoreenaSuares2) December 16, 2021

وأظهر مقطع فيديو -نشره المستشفى عبر قناته على يوتيوب- مراحل إجراء الجراحة الدقيقة التي أجراها فريق من 8 أطباء.

وقال مدير المستشفى شاندرا موهان فادي في منشور له عبر فيسبوك “مسرور بمشاركة فيديو جراحي نادر يتضمن إزالة 156 حصوة من الكلية و3 مسارات منبثقة في مكان واحد”.

وأضاف في تصريحات صحفية “بعد تقييم حالة المريض الصحية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررنا أن نسلك طريق التنظير البطني والداخلي لاستخراج الحصوات”.

وأوضح “بدلًا من اللجوء إلى جراحة كبرى، استخرجنا الحصوات بالكامل بعد عملية استمرت 3 ساعات” مؤكدًا أن المريض بحالة جيدة في الوقت الحالي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هذا هو أكبر عدد من حصوات الكلى التي تم إزالتها على الإطلاق من مريض واحد في البلاد، باستخدام منظار بدلًا من إجراء عملية جراحية.