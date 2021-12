استخراج 156 حصوة من كلية مريض في الهند (فيديو)

استطاع جراحون بمستشفى في جنوبي الهند إزالة 156 حصوة من كلية مريض يبلغ من العمر 50 عامًا، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وأُجريت العملية الجراحية في مستشفى بريتي لجراحة المسالك البولية والكلى بمدينة حيدر أباد، واستمرت 3 ساعات، لإزالة الحصوات التي تكونت خلال عامين دون أن يشعر بها المريض، بعدما أظهرت الأشعة وجود كتلة ضخمة في بطنه.

#Watch:

Medical mystery, 156 kidney stones were removed from a 50-year-old patient in #Hyderabad. This is the highest number of kidney stones operated ever from a patient in India, hospital officials said. @nimishaspradeep @Loudbrowngirll @NewsMeter_In pic.twitter.com/i75tnPkV30

