مصر.. تعطيل الدراسة في 10 محافظات وإغلاق موانئ والثلوج تغطي الإسكندرية (فيديو)

شهدت مصر، اليوم الإثنين، موجة طقس سيئ أدت إلى تعطيل الدراسة في محافظات عدة، وإغلاق 4 موانئ بحرية.

وقررت 10 محافظات (من إجمالي 28) هي القاهرة والإسكندرية ومطروح والبحيرة (شمال) والجيزة (غرب العاصمة) وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والمنوفية والدقهلية (دلتا النيل/شمال) تعطيلًا كاملًا للدراسة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقررت معظم المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، من خلال تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع، للتعامل مع تجمعات الأمطار والسيول.

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح الإثنين، إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة، لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأشارت الهيئة إلى إغلاق ميناء شرم الشيخ في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وأعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إغلاق ميناء الصيد البحري في برج البرلس لليوم الثالث، نتيجة ازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر بصورة كبيرة، بما يعيق الملاحة وممارسة الصيد.

صباح اليوم،،،ثلوج في الاسكندرية اكثر من اوروبا

يلا كلة يجهز معدات الانزلاق ونعمل الكريسماس في اسكندرية،،،ونوفر مشاكل السفر ونبعد عن الكورونا

تعيش الحكومة،،،بتحل مشاكل الشعب ولم تنسي الكريسماس،،،،كل الشكر للهر مدبولي.،،والهر المحافظ pic.twitter.com/XSavLMK4QG — sayed gad (@sayedga21661939) December 20, 2021

وشهدت مصر على مدى 3 أسابيع موجة طقس سيئ تمثلت في هطول أمطار غير مسبوقة صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، مما أدى إلى غرق الشوارع وتعطيل الدراسة وإغلاق موانئ بحرية.

وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثاني، مع موجه من البرق والرعد وزيادة سرعة الرياح، مما أدي إلى تراكم المياه في الشوارع والميادين، وأثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وأعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لتراكم الثلوج في شوارع مدينة الإسكندرية.

ثلوج علي الأسكندرية حاليآ وستمتد ..

الثلوج لجميع المحافظات المصرية ..

نقلآ عن الأرصاد الجوية ..#M ,, El tayeb ,, pic.twitter.com/TtjdBrkkhm — M ,, El tayeb ,, (@MEltayeb7) December 20, 2021

مكنتش متخيل انزل من بيتنا الاقي عربيتي متغطية بالتلج كده والنعمة حسيت اني سافرت برة 😍😂#الاسكندربة#ثلوج_الاسكندرية pic.twitter.com/fygSVSzWMV — 🔱😈☝وَنــــوُووسٰ 👑 (@ahmed_malek27) December 20, 2021

صديقتي من الإسكندرية بعثت لي هالصور! ثلوج 😶 pic.twitter.com/ssMF5rq2oi — فاطمة القمزي (@Falqemzi) December 20, 2021

كما شهدت محافظة أسوان (جنوب) طقسًا نادرًا على طبيعتها الحارة، بهطول أمطار كثيفة أدت إلى تشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، مما تسبب بجرف العقارب والثعابين من جحورها في الجبال إلى مناطق سكنية.