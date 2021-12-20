اتهام أمريكي بـ “أكل” ضحيته بعد قتله.. ما الذي دفعه لذلك؟

وجهت السلطات الأمريكية لرجل من ولاية آيداهو تهمتي القتل وأكل لحوم البشر بعد تحقيقات في وفاة رجل يبلغ من العمر 70 عاما.

وقالت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أمس الأحد، إنه اشتبه في جيمس ديفيد راسل (39 عاما) بارتكاب جريمة القتل للضحية ديفيد فلاغيت (70 سنة) بعد أن عثرت السلطات على “شرائح لحم” بشرية داخل منزل راسل.

وعثرت الشرطة في مقاطعة بونر على (فلاغيت) وهو “في حالة من عدم الاستجابة داخل سيارة” كانت متوقفة خارج منزل المشتبه به في (كلارك فورك)، في ولاية آيداهو في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت صحيفة (بونر فيري هيرالد) إن جثة فلاغيت لم تُسترد كاملة في شكلها السليم.

وعثر المحققون الأمريكيون على ميكروويف ملطخ بالدماء وسكين ملطخة بالدماء بعيداً عن موقع الحادث.

وبحسب لوائح الاتهام فقد اعتقد راسل أنه يمكنه “علاج نفسه إذا تناول قطعاً من اللحم البشري لعلاج دماغه”، بحسب ما قال للسلطات.

وقال المحقق في مقاطعة بونر فيليب ستيلا، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه “عند التعامل مع الموت والجثث، فإن شعورا بالصدمة يقع في ضمائرنا”.

وأضاف “بحسب ما أعلم فإن هذه أول تهمة أكل للحوم البشر في ولاية آيداهو”.

وفي حال إدانته فسيصبح راسل أول شخص يدخل السجن في ولاية آيداهو بتهمة أكل لحوم البشر، الذي حظر بشكل رسمي في التسعينيات من القرن الماضي، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاما.

وقال المحقق ستيلا “لم يكن مسرح الجريمة أشد وقعا من غيره بسبب دمويته، بل لتأثيره النفسي”، وكان السؤال بحسب المحقق “ما الذي يحدث هنا؟ ولماذا نجد قطعاً كهذه؟ إنها جريمة مظلمة لا نرى مثلها كثيراً”.