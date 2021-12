مسلح يثير الذعر في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (فيديو)

أثار مسلح حالة من الذعر في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس.

وفرض طوق أمني حول المقر وتم إغلاق مبنى في مجمع المنظمة الدولية بعد رصد وجود المسلح أمام بوابة المبنى الخارجية.

وأغلقت الطرق المجاورة لمقر الأمم المتحدة أمام حركة المرور.

ولم يتسبب إغلاق المقر في حدوث أي اضطرابات للنشاطات داخل المبنى، إذ واصل مجلس الأمن اجتماعا خصص للعراق.

ونقلت تقارير عن مسؤول أممي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن الرجل كان “مسلحا ببندقية وكان يهدد بقتل نفسه”.

وأظهرت لقطات رجلا يصوب بندقية على ما يبدو إلى رقبته وسط انتشار كثيف للشرطة خارج السياج المحيط بالمجمع في الجانب الشرقي من مانهاتن.

وفي وقت لاحق أظهرت صور أفرادا من الشرطة وهم يصطحبون الرجل وقد بدت يداه مقيدتان خلف ظهره، وقالت شرطة نيويورك على تويتر إنه تم إلقاء القبض عليه.

In regard to reports of a man with a firearm at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan—the individual is now in custody and there is NO THREAT to the public.

Continue to avoid the area and expect delays. More information to follow when available. pic.twitter.com/LuliJdzIwJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021